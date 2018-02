Asaltaban haciéndose pasar por Uber

Asaltaban haciéndose pasar de Uber…Y los que han seguido enrrachados, y para bien, son los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que comanda Rodolfo Montes de Oca, por como ahora los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieran a una pareja que se hacía pasar por choferes del servicio de taxi Uber para robar a domicilio. De ese pelo.

Porque de acuerdo a lo aflorado, así estuvo ese nuevo “golpe” contra la delincuencia, con el arresto de Aarón “N.”, y Jovita Alejandra “N.”, ambos de 29 años, en la colonia San Francisco, tras varios meses de investigaciones, hasta “agarrarlos con las manos en la masa” o en lo robado, después de una sería de atracos que habían perpetrado, que calculan que podrían sumar hasta una decena. ¡Pácatelas!

Y es que a raíz de una primer denuncia interpuesta el 13 de enero por un afectado, luego de ser atracado en el sector de la Vista Real, los elementos del Departamento de Asaltos Sur Oriente les siguieron la huella a los hoy arrestados, cuyo modu$ operandi consistía en arribar a las viviendas y preguntar si habían solicitado un traslado en Uber y cuando les abrían la puerta los amagan con arma blanca. ¡Tómala!

De tal forma que con esa sangre fría y saña actuaba los desenmascarados ladrones, que una vez que sorprendían a los moradores, los sometían y amarraban, para posteriormente apoderarse de los objetos de valor que encontraban en los hogares, obviamente que luego de “pegar” una esculcada, y seguidamente huir, y no a “pincel”, si no en un auto Nissan Versa, modelo 2013. ¿Cómo la ven?

Luego entonces son unos atracadores que vienen a incrementar la mala fama que de por sí ya tiene esa empresa dedicada al negociazo de taxistas disfrazados, vía una plataforma que opera a través de los teléfonos celulares, como son los regenteadores de Uber, quienes por cierto operaran en la ilegalidad, por no estar registrados, y es por eso que hasta esa clase de delincuentes se camuflajean de operadores.

Con lo que de alguna manera se confirman las sospechas que ya había, de que hay hampones que podrían estar interviniendo la señal de ese sistema de transporte, de ahí que al interceptar el pedido de un carro, según esto llegan primero que el ordenado, y no sólo ganan en el pasaje, si no que además se ha prestado para que pongan en riesgo a los clientes, por dizque haberse cometido actos delictivos.

Es por eso que ese enésimo acierto policiaco de Montes de Oca Mena y compañía, sea de los considerados de alto impacto, por la trascendencia que tiene para la ciudadanía, por como las mayorías están expuestas, al ser una modalidad de asalto con la que pueden atentar contra cualquiera, eso por como los socios de ese consorcio mundial no tienen nada que los identifique, lo que se presta para delinquir.

Casi por nada es que continúen las indagatorias, pa´ ver si Aarón y la tal Jovita, que más bien resultó una “Joyita”, no tienen más cómplices de esas asaltadas, y es que de entrada ya los relacionaron con algunos ocurridos en casas de las colonias Altares y Cuauhtémoc, más lo que se acumulen, por lo que así está la vaquetonada, de quienes no les gusta trabajar para vivir como Dios manda. ¡Sí cómo no!

Llama Claudia a llevar comicios en paz…Como sobre aviso no hay engaño, ya quedó más que claro que en el ya inminente venidero proceso electoral no permitirán las “campañas negras”, según se desprende del llamado que ayer le hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich, a los partidos políticos y candidatos independientes, para que privilegien las propuestas y no las descalificaciones. ¡Órale!

En pocas palabras eso significa que no solaparán los clásicos golpeteos políticos y muchos menos las tan de moda “fake news”, que no son otra cosa que noticias falsas o esas que inventen en las redes sociales del Internet, para desprestigiar a los contrincantes, de ahí que Claudia se dijera partidaria de mejor darle prioridad a las ideas, por esas grillas sólo denigrar y lastimar a los ciudadanos y a Sonora. ¡Ups!

Lo anterior al Pavlovich Arellano apuntillar que el electorado ya está cansado de los tantos dimes y diretes que se dan en esas batallas electoreras, de ahí que le recomendara a los votantes el exigirle planteamientos serios y aterrizables a los que participarán en ese proceso, así como el constatar que lo que digan y prometan no sean puros inventos, al igual que los ataques que lanzan sin ton ni son. De ese vuelo.

O séase que en esos términos está el exhorto hecho por la Mandataria Estatal, para que impere la civilidad entre las diferentes fuerzas partidistas y contendientes en general, a fin de que los que ejercerán su derecho al voto, puedan elegir de una mejor forma a sus gobernantes, y no entre fuego cruzado, de ahí el porque esperan que lleven la fiesta en paz, para que haya una elección armoniosa y no rijosa ni rasposa.

Más si se toma en cuenta lo que ya está pasando a nivel nacional, con la disputa por la Presidencia de la República, luego de que el aspirante panista, Ricardo Anaya, denunciara estar siendo espiado por los sabuesos del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), aunque lo que es el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, ya le respondió que son protocolos de seguridad por su bien. ¡Ajá!

Que continúan “protegiendo” a Padrés…Por sí quedaban dudas del porque de la aparente “protección” legal de la que sigue gozando el ex gobernador panista, Guillermo Padrés, ahí tienen que ahora por el momento consiguió evitar que lo cambiaran de cárcel, al promover un amparo que nuevamente le concedió el Juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México.

Razón por la cual es que el acusado de lo “píor” de Padrés Elías, en el ínter en que resuelven en definitiva esa nueva impugnación jurídica para que no lo reubiquen de prisión, deberá permanecer en el Reclusorio Oriente, que es donde está recluido desde noviembre de 2016, para enfrentar acusaciones por “lavado” de dinero y defraudación fiscal, de las que por cierto ya lo libraron sus abogados. ¡Zaz!

Aunque lo que es ese juecito que le volviera a dar por el lado, al primer ex gobernante sonorense encarcelado, mañana viernes es cuando podría decidir si se queda en esa celda o lo mandan a otra sede carcelaria, una vez que revise los informes que le presenten para ese efecto, es decir, si mantendrá la suspensión para que no lo muevan en lo que resta del proceso, o que se lo lleven a otro lado. ¡Ñácas!

De ahí que no descartan que el también tachado de ser el cabecilla de la banda del Padre$i$mo, durante el sexenio estatal que presidiera, sí que debe estar muy cómodo o quién sabe si hasta con ciertos privilegios en el mencionado penal, como para no querer que le den una reubicada, como sí lo hacen con la mayoría de los reos, por lo que es obvio que nuevamente está pudiendo más el poder de Don Dinero.

Si se parte de que un simple mortal no tiene la capacidad económica para pagar por un amparerío, como lo ha hecho “El Memo” Padrés, y que por medio del tildado de “despacho divino” que lo defiende, como es el de Antonio Lozano Gracia, no debe costar cualquier cosa, de ahí que digan que apenas le va alcanzar la millonada que aseguran que se llevó, para pagarle a esos influyentes leguleyos. ¡Vóitelas!

A la alza la creación de más chambas…Ahora sí que a pesar de los pesares, pero el que ha seguido a la alza en Sonora, es el rubro del empleo, como lo reflejan las buenas cuentas que acaba de rendir el Secretario de Economía, Jorge Vidal, al reportar que de enero de 2017, a enero de 2018, creció un 3.94%, en base a las últimas cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Así el dato.

Eso como resultado de que la Entidad registró dos mil 838 nuevos puestos de trabajo en el primer mes del 2018, con lo que en el lapso de un año, y por esas fechas, ya hay un acumulado total de 22 mil 788 plazas laborales, lo que es un síntoma inequívoco de que ha habido un crecimiento sostenido en ese ámbito, con todo y el recorte de personal de la planta Ford el pasado mes de diciembre. Ni más ni menos.

No obstante y que el operador de esa Secretaría contrastara ese alentador dato, con el reciente saldo ventilado por el INEGI, en cuanto a la desocupación laboral que hubo por estos lares en el último trimestre del 2017, a razón del 3.6%, equivalente a 50 mil 810 personas; en tanto que la anual subió al 3.7%, lo que significó una baja con relación a la del inicio de la actual administración, que era del 4.9%.

Es por ese motivo que se destacara, que con todo y los barruntos de tormenta económica que ha habido y que por algo hoy en día el precio del dólar se ha mantenido arañando los $20 pesos por billete verde, aún así ha persistido la confianza en la gestión de la “Gober”, Claudia Pavlovich Arellano, para que continúen llegando nuevas inversiones y así haya más chamba para la mano de obra sonorense.

Ya que partiendo de esa buena nueva ventilada por Vidal Ahumada, ahora sí que está región sigue con esa tendencia alcista, en lo referente a empleos, por encima del ambiente de nerviosismo que han provocado las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), como consecuencia de las políticas proteccionistas del “Presi” gringo, Donald Trump, por lo que sí que es un doble mérito.

