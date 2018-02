Esteban Loaiza se declara no culpable

El ex lanzador mexicano de las Grandes Ligas, recibió una fianza de 250 mil dólares y le fue ordenado por el juez que no puede abandonar el condado de San Diego sin el permiso de la corte.

El ex lanzador de las Grandes Ligas, el mexicano Esteban Loaiza, se declaró no culpable de los cargos de posesión de drogas ante una corte de los Estados Unidos.

El beisbolista retirado de 46 años recibió una fianza de 250 mil dólares y le fue ordenado por el juez que no puede abandonar el condado de San Diego sin el permiso de la corte.

El ex pitcher ligamayorista fue arrestado bajo la sospecha de tráfico de drogas, luego de que varios paquetes que contenían un polvo blanco fueron encontrados en una casa que rentaba al sur de California.

El mexicano fue fichado el viernes por cargos que involucran posesión, trasiego y venta de más de 20 kilos de lo que se sospecha es cocaína, con un valor estimado de 500 mil dólares, según el Departamento de Policía del Condado de San Diego.

El teniente Jason Vickery, de la Policía de San Diego, indicó que los paquetes que contienen un polvo blanco aún están siendo sometidos a análisis y se cree que se trata de cocaína, aunque también podrían estar involucradas otras drogas, como heroína.