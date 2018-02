Viola Precos de Benjamín Hill derechos humanos de pasajeros en autobuses

Otra queja más en contra del Punto de Revisión Carretera (Precos), ubicado en la carretera internacional al norte de Hermosillo y antes de llegar a Benjamín Hill, en donde personal militar esculcan todo, a parte de las maletas, realizan “toques” a personas por debajo de la ropa interior, por lo que las quejosas (mujeres) consideran una violación a los derechos humanos. Ya habíamos recibido reportes de que “tentoneaban” de más, pero ahora se les fue la mano y lo hacen por debajo de la ropa interior. Esto sucede a las personas que viajan en autobús al norte del estado.

A los hombres los revisan en tierra al bajar del autobús y a las mujeres las dejan arriba de la unidad, en donde son revisadas por personal femenino todo el cuerpo, por debajo de la ropa interior. Me comentan que les meten la mano por debajo del sostén y de los “chones”. Los militares lo hacen en sus campañas en contra del narcotráfico, pero creo, sinceramente, que se “fueron de paso” porque no todos los que viajan en autobús son narcos. Primero las revisiones eran solo en las maletas, después empezaron revisar el cuerpo por encima de la ropa, y ahora…

Las personas molestas le piden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que realice una investigación y que envíen a sus inspectores para que comprueben ellos mismos las violaciones a los derechos de los pasajeros que viajan por cuestiones de trabajo, estudios, vacaciones, etc. A parte de que se pierden dos horas o más horas de tiempo en las revisiones, todavía tienen que soportar estas vejaciones por parte de los militares. Las militares realizan las revisiones con las medidas de higiene correspondientes, pero no dejan de ser molestas, manifestaron.

Que prevalezcan las propuestas por encima de las descalificaciones: Claudia Pavlovich

Todavía no empiezan las campañas electorales y ya existen reportes de irregularidades en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), en los conteos de apoyo de los aspirantes a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Hermosillo. Uno de los aspirantes, David Figueroa Ortega, puso la denuncia en donde asegura que le hicieron “trampa”, favoreciendo al otro aspirante, Norberto Barraza y, al parecer, es cierto.

Ahora, la presidenta del IEE, Guadalupe Taddei, está obligada a “lavar” su imagen, ordenando una investigación a fondo para conocer la verdad de esta situación vergonzosa para todos los sonorenses. Fueron 5, 500 apoyos los que le recibieron después del cierre del límite de entrega a Barraza, pero, además, al parecer existen otras irregularidades. Si no se aclara esta situación, la autoridad electoral perderá la poca confianza que le tiene la ciudadanía.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, hizo un llamado a los precandidatos para que en el proceso electoral prevalezcan las propuestas y no las descalificaciones. Las llamadas campañas negras, dijo la mandataria, no son de beneficio para Sonora, por lo que pidió a los partidos políticos y candidatos independientes, a llevar propuestas a la ciudadanía, para que los sonorenses elijan de una mejor forma a sus gobernantes. En este caso de irregularidades, es el IEE el que falló.

La ciudadanía juega un papel vital en el periodo electoral, dijo, por lo que solicitó a los sonorenses a exigir propuestas a los diferentes aspirantes y no dejarse llevar por las descalificaciones. “Hay que estar muy pendientes en las redes sociales, de las ‘fake news’ (noticias falsas), hay que constatar que realmente lo que se dice no sea algo que se invente, no sea una mentira, porque eso daña mucho”, expresó. La ciudadanía en general está cansada de las “campañas negras”, afirmó, por lo que espera que se lleve un proceso armonioso y benéfico para todos los sonorenses.

Se declara Esteban Loaiza NO culpable ante una Corte de Estados Unidos

El ex beisbolista Esteban Loaiza se declaró no culpable de los cargos de posesión de drogas ante una corte de Estados Unidos. La corte puso una fianza de 250 mil dólares, pero hay una orden de que no puede salir del condado de San Diego. Asimismo, se informó que hay una restricción de videos para que no se hagan del conocimiento público. Las siguientes audiencias serán para el 14 de marzo y para el 24 de abril. En la primera se negociará el caso y en la segunda para hablar más detalles del mismo.

Los tres cargos que se le imputan son: transportar cocaína, posesión por venta de cocaína y porque se encontraba en auto modificado con un compartimento falso. El pasado 12 de febrero, el exjugador fue detenido por la Policía de San Diego, California, en posesión de más de 20 kilogramos de cocaína.

Durante unas labores de vigilancia policiales, el detenido fue visto con un vehículo que se creía estaba involucrado en el trasiego de narcóticos. Entonces, unos agentes procedieron a detener el coche tras una infracción menor de tráfico a su salida de una residencia en la ciudad de Imperial Beach, al sur de San Diego.

