Básicos por los qué se te manchan las axilas

Imagina que sales de casa con tu blusa sin mangas favorita. Ahora imagina que debes alzar el brazo para sujetarte en el transporte público; o levantarlo en el trabajo para pedir la palabra. ¿Entras en pánico de solo pensarlo? Seguro eres una de las muchas mujeres con manchas en las axilas y te avergüenza mostrarlas.

Las manchas y marcas en las axilas son las culpables de muchas inseguridades femeninas, como lo demuestran las estadísticas recogidas por Dove en México. Cerca del 70% de las mujeres confiesan sentirse inquietas y nerviosas respecto a mostrar sus axilas en público; y un 57% de las mexicanas reconocen que tienen manchas oscuras bajo el brazo.

¡Así que no te sientas mal! No eres la única con ese problema y como es algo común en las mujeres, ahora te estarás preguntando por qué aparecen. La Dra. Nilda Eliana Gómez, dermatóloga Dove, te cuenta las razones más frecuentes para que te tranquilices y entiendas que no necesariamente se trata de una enfermedad.

Rasurarse

Esta es la forma más común y sencilla de quitarnos los vellos de la axila, pero el rasurado causa irritación, enrojecimiento y engrosamiento de la piel, lo que genera pigmento y hace que aumente su tono. Esta práctica suele quitar el vello superficial, pero aquel que permanece en la piel hará ver la axila de otro color.

Células muertas acumuladas

Nuestro cuerpo está repleto de células muertas que se quedan en la piel y en las axilas encuentran un gran lugar para permanecer. Cuando se acumulan allí hacen que varíe el tono natural de la piel y las hace lucir manchadas.

Fricción durante el baño y con ropa muy ajustada

No hace falta explicar mucho más aquí. La piel de las axilas es sensible y reacciona al tallado así como a la fricción con la ropa ajustada entre la piel y la tela. Resultado: puede causar decoloración en tu tono natural.

Acantosis nigricans

Es un trastorno cutáneo que causa manchas marrones o grises en los pliegues de la piel, como el cuello, las ingles y las axilas. Puede estar relacionado con el sobrepeso, resistencia a la insulina o diabetes mellitus.

Hiperpigmentación

Es una sobreproducción de melanina de la piel que cambia el tono natural de la zona donde se produce. Suele ser una respuesta de la piel ante la irritación o exposición a radiación ultravioleta.

No te avergüences más por tus axilas, ya conoces las razones para que estén manchadas y además sabes que no estás sola. Lo único que debes hacer es cuidarte mejor y Dove quiere ayudarte a hacerlo. Quédate al pendiente porque pronto llegará un producto que solucionará el problema en las axilas de las mujeres mexicanas.

