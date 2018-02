Hombre mata a sus hijos de 4 meses en Almoloya de Juárez

Un hombre asesinó a sus dos hijos de cuatro meses de edad en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

De acuerdo con los reportes, el sujeto, quien presuntamente estaba bajo la influencia del alcohol y enervantes, discutió con la madre de los menores fuertemente, lo que provocó que lloraran.

Posteriormente, el sospechoso, identificado como Martín, de 35 años, ingresó al cuarto y colocó una cobija encima de los dos infantes, lo que presuntamente ocasionó que murieran por broncoaspiración.

Cuando la madre, Ubalda, de 27 años, entró al cuarto, vio que sus hijos no respondían por lo que los tomó y acudió a la policía municipal, la cual pidió el apoyo de los paramédicos, quienes encontraron que los menores ya no tenían signos vitales y no se pudo hacer nada.

En tanto, los policías acudieron al domicilio para detener a Martín, pero éste ya había huido, al parecer en un vehículo color gris, por lo que es prófugo de la justicia y se le abrió una carpeta de investigación.

Fuente: SDP noticias