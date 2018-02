Vencen Pumas a las Tuzas en el Hidalgo

Con un doblete de Dania Padilla, las Pumas se impusieron a domicilio por 2-0 a la Tuzas del Pachuca, que esta vez no estuvieron finas en la definición.

Estos tres puntos le permitieron al cuadro dirigido por Ileana Dávila adueñarse de la tercera posición del Grupo 1, al llegar al 10 puntos, desbancando al conjunto hidalguense y cargándose de ánimo para enfrentar el próximo sábado al América.

Pese a que el terreno de juego estuvo resbaloso y no se prestó para que el balón rodara con facilidad, por lluvia que se sintió en algunos lapsos del encuentro, las universitarias aprovecharon sus opciones y no perdonaron.

En la primera parte se fueron con todo al frente, presionando y armando jugadas por las bandas, teniendo en Ana López y Dania a sus mejores jugadoras.

Pumas no dejó de insistir y al 45′, Dania Padilla clavó el 1-0, al rematar con la cabeza un tiro de esquina por derecha que cobró Ricla Rajunov.

Pachuca regresó con más fuerza para el complemento, buscando la remontada, para no volver a caer en casa.

Arrinconaron a las auriazules en su zona y tras los ajustes que hizo Eva Espejo, se vio al equipo más suelto.

Mónica Ocampo tuvo tres claras de gol frente al arco defendido por Pamela Gutiérrez; una la voló, otra la mandó a un costado y la tercera fue contenida por la arquera del cuadro capitalino.

Cuando Pachuca más presionaba, Daniela García mando un balón retrasado que Dania tomó desde fuera del área para mandar su disparo fuerte y por abajo al minuto 76, con el que nuevamente doblegó a la portera Alejandría Godínez.