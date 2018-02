Una de cal para la Fiscalía Estatal

Una de cal para la Fiscalía Estatal…Y los que se apuntaron otra de cal, son los de la Fiscalía de Justicia Estatal, de la que es titular Rodolfo Monte de Oca, por el rápido esclarecimiento que hicieran de otro sonado crimen, ahora ocurrido en Caborca, como es el ataque que sufrieran dos enfermeras, en el que muriera una de ellas, en tanto que la otra quedó gravemente herida. De ese pelo.

Porque a las horas de cometido ese comentado homicidio, los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron a Osvaldo Misael “N.”, de 25 años, quien confesó esa mortal agresión, al declarar que en un arranque de coraje por una discusión con su ex pareja, Daniela, de 27 años, es que la acuchilló; en tanto que a su compañera la mató de un balazo en la cabeza. Así de sanguinario.

Lo que pone de manifiesto que los elementos de la ex PEI, sí que se abocaron como de rayo a la investigación de ese trágico hecho, porque una vez que la sobreviviente identificara al presunto asesino, quien es originario de un ejido de Los Mochis, Sinaloa, de inmediato se pusieron a rastrearlo, arrestándolo en la colonia Burócrata, cuando ya se disponía a salir de la ciudad, por lo que así le pararon el alto.

O séase que así terminó en tragedia ese arrebato de Osvaldo, quien ahora deberá responder por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, en contra de Daniela, quien vivió para contarlo y delatarlo; así como de Bibiana, de 24 años de edad, a la que privó de la existencia por estar en el lugar equivocado, cuando la primera lo llamara para que la defendiera de un cholo que les apedreaba la casa.

Sin embargo una vez que llegara el ahora matón y no encontrara al vándalo en mención, asegura que Daniela comenzó a discutir con él, y es lo que hizo que le saliera su violento instinto sinaloense, y más porque andaba “tomado” o bajo los influjos de bebidas embriagantes y quién sabe que más, de ahí que disparara contra la víctima, en tanto que en su caso la lesionó con un cuchillo. A ese extremo.

Es por eso que con esa pronta detención le bajarán presión a la indignación ciudadana que provocara ese sangriento suceso, al ser de esos que apanican a las mayorías, por evidentemente ser cometidos por tipos desalmados, como el antes mencionado, que para mayores señas al ser arrestado todavía traía fajada la pistola a la cintura, y con una tranquilidad como si no hubiera hecho nada. ¿De qué le dan ganas?

Luego entonces es un acierto policial que demostró la coordinación que hay entre las diferentes corporaciones, por como los operadores de Montes de Oca Mena reconocieran que los apoyaron en el operativo con el que lograran la captura del aludido criminal, después de que atentara contra las dos mujeres en el sector habitacional del Real de los Viñedos, por lo que le aplicarán todo el peso de la Ley.

Ponen de moda videítes delincuencial…Si por la víspera se saca el día, a los que sí que ya “pusieron de moda”, es los asaltos que son video-grabados, como el que ahora volvieran viral, cuando un abarrotero de la colonia El Apache, ubicada al Surponiente de Hermosillo, evitara ser asaltado y acuchillado, al enfrentarse a un par de ladrones que lo sorprendieran el pasado sábado. ¡Tómala!

Así estuvo esa acción defensiva con la que se jugó o arriesgó la vida Jesús Alberto, quien en ese momento atendía el mini súper La Terraza, al resultar con heridas en el brazo izquierdo y en la mano derecha, pero ciertamente que le pudo haber ido “píor”, por como se ve en la filmación que forcejeó de frente con uno de los atracadores, en tanto que el otro le lanzaba golpes con otra arma blanca. ¡Zaz!

Eso si se parte de que todavía está reciente la otra asaltada similar que semanas atrás se registrara en el abarrotes “Lino”, localizado en la colonia Modelo, donde lamentablemente mataran a su dueño, Fausto Lino, porque ahí los malhechores no llegaron haciéndose pasar por clientes, si no que se presentaron como atracadores y le dispararon a quemarropa, aunque ya ayer dicen que también los detuvieron.

De ahí que en esta ocasión Jesús Alberto se salvara de milagro, al actuar imprudentemente y ponerse al tu por tu con esa clase de “cacos”, que generalmente están drogados y dispuestos a todo, por no estar en sus “cinco sentidos”, aunque para su buena suerte los hizo huir, porque para cuando llegó su padre de la parte trasera de la vivienda, salieron corriendo con rumbo al barrio de Las Minitas. Así la osadía.

Casi por nada es que hasta la Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Karina Maldonado, ya demandara el que mejoren las estrategias de seguridad para bajarle a esas robaderas, que se han magnificado con la evidente “promoción” que han hecho de esos videos, al punto de que los han estado viralizando, por la crudeza de los mismos. ¡Pácatelas!

“Echan más leña” a la inseguridad…Quien vaya que “puso el dedo en la llaga”, en torno a la percepción de inseguridad que hay hoy en día, es el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Adolfo García Morales, al señalar que pudiera estar siendo manipulada por quienes le han dado “volantín” en las redes sociales a los últimos hechos de alto impacto que se han registrado. ¡Vóitelas!

Pues al parecer la intención es la de causar más temor entre la población, a la hora de difundir casos de atracos que si bien son reales, pero que se salen de lo normal, como fuera el que cometieran en un salón de belleza en Residencial de Anza; o el que se llevaran una caja fuerte, lo que consideran que no es ninguna casualidad, si no que más bien sospechan que pudiera tratarse de una estrategia bien armada.

Porque de acuerdo lo revelado por García Morales y en base al registro de estadísticas que llevan y monitorean, en la realidad no ha aumentado el robo a comercio ni casa habitación, pero expone que “sospechudamente” se ha dado ese manejo mediático en los meses de enero y febrero para generar un alarma, por ser cuando realizan la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). ¡Qué tal!

Ante lo que concluyen que esa videítis delincuencial con la que han asustado a la ciudadanía por estos días, con acontecimientos de los catalogados como impactantes, tal vez ha sido aprovechada para alterar la impresión de la gente, a fin de que se sienta más insegura, por como las cifras negras se han incrementado más que las rojas, que son los que reportan un dizque delito, pero no presentan denuncia.

A tal grado es que Adolfo destapara que han detectada esa táctica desestabilizadora, principalmente en Hermosillo, que adelantó que ya tienen ubicado a un grupo o banda que podría ser la causante de esas tropelías, a las que después se encargan de darles publicidad a través del Internet, con lo que se estaría confirmando aquello de que, no todo lo que parece es real o del todo verdad. ¿Cómo la ven?

Luego entonces hasta con esos distractores y detractores están teniendo que batallar García Morales y compañía, por como están propiciando un mayor clima de incertidumbre, aunque anticipó que ya están en la mira y no tardan en ser exhibidos, por como ahora sí que le han estado “echando más leña al fuego”.

De pelotero pasa a jugarla de narco…Una vez más se está demostrando, que quienes deberían de ser un buen ejemplo terminan siendo hasta “narcos”, como ahora es el caso del ex pitcher mexicano de Grandes Ligas, Esteban Loaiza, al que pusieron “out” el pasado viernes en San Diego, al detenerlo con más de 20 kilogramos de cocaína y heroína con fines de venta, valuados en 500 mil dólares. ¡Órale!

Al ser una arrestada del también ex viudo de la fallecida cantante, Jenni Rivera, que está de no creerse, por suponerse que es un ex beisbolista que no estaba tan necesitado de “lana”, por los 44 millones de dólares que ganara en sus tiempos de gloria, aunado a que debe tener su pensión por los años que jugará en la llamada “gran carpa”, de 1995 al 2008, concluyendo con los Medias Blancas de Chicago.

Aún así el originario de Tijuana, de 46 años de edad, viene a convertirse en otro de esos personajes populares a los que termina por llevárselos al precipicio el vicio, al perder lo más valioso que hay, como es la libertad, de ahí que al ser atrapado con esa droga en el “otro lado”, ahora mañana miércoles deberá comparecer ante una Corte, por no haber pagado una fianza de 200 mil dólares. Así el escándalo.

Aunque cabe señalar que Loaiza siempre ha sido un polémico perfil que ha dado mucho de que hablar, y no precisamente porque le fuera infiel a la desaparecida de Jenni y con su propia hija, si no porque ya antes había sido detenido en dos ocasiones, una en el 2006 por conducir borracho en Oakland; y la otra en el 2013 en la frontera tijuanense, por agarrar de “aguaje” un taxi. Y puras de esas.

De tal forma que no por nada es que el mal afamado ex pelotero estará en ese tira-tira legal, del que se duda que vaya a salir bien librado, por no ser cualquier cosa la imputación que le están haciendo por narcotráfico, de ahí que todo pinte para que se pase un largo rato o algunos años tras las rejas, por ser de las actividades más penadas en los Estados Unidos, y todo por pasar de la nota deportiva a la roja.

