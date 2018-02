Una impune “mentada” Ca$o Padré$

Hoy en “San Lunes” viene Peña Nieto

“Dora la píldora” la del DIF nacional

“Pegan” una ventaneada a la Profepa

Es una impune “mentada” Ca$o Padré$…En lo que ha sido el tema de fin de semana y de la que está por empezar, una vez más se volvió a demostrar que con dinero e influencias baila algo más que el chango, por nadie en su sano juicio creer que finalmente la PGR no pudiera probarle el delito de delincuencia organizada al ex gobernador, Guillermo Padré$, y es por lo que ya libró esa acusación.

Porque a pesar del titipuchal de pruebas que había en su contra, al final los de la Procuraduría General de la República (PGR) le salieron a los sonorenses con que a “Chuchita” la bolsearon impunemente, por como el juez del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Guillermo Urbina, le dictara libertad por defraudación fiscal y lavado de dinero. De ese pelo.

Más menos así esta esa aberración o exoneración que están haciendo del actuar de Padré$ Elía$, porque aunque todo mundo lo señala por corrupción, por las evidencias que le achacan, pero al parecer no hubo la “voluntad” para acreditárselas, de ahí que le perdonaran la imputación por un “manoteo” de casi 9 millones de dólares, y ahora sólo le queda uno de $10 millones de pesos. Así la perdonada.

Casi por nada es que la que luego luego saltara, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para de manera enérgica e indignada aclarar que por ellos no quedó, a la hora de aportar los pelos y señas que en su momento le requirieran los de la PGR, para demostrar esas corruptelas que se le señalaran al “Memo” Padrés y su pandilla, pero es evidente que no quisieron llegaron hasta las últimas consecuencias.

Es por eso que Claudia al punto de “enchilada” y muy contrariada ventilara que esa absolución del tachado de cabecilla del sexenio del Padre$i$mo emanado del PAN, viene a representar un retroceso para la “justicia” mexicana, por ese tipo de resoluciones por parte de jueces federales, ser de las que lastiman a la sociedad en general, derivado de que refuerzan la percepción de impunidad que de por si ya hay.

Y es que la Mandataria Estatal no tuvo empacho para señalar con dedo de fuego, que todo el esfuerzo que se ha hecho para hacer que paguen los que $aquearon al Gobierno del Estado durante la administración padre$i$ta, simplemente no ha servido prácticamente de nada, no obstante y el de a cómo dejaran en quiebra rubros como el de salud, educación y seguridad, entre los más sentidos. ¿Cómo la ven?

Eso por como a todas luces los de la PGR se quedaran cortos o les temblara la mano, ya que en su momento ni siquiera contestaron los amparos con los que favorecieran a Padré$, al que sí que le alcanzaron las millonadas que aseguran que se llevara, para pagar un despacho de abogados que cobra millones, como es el de Antonio Lozano Gracia, de ahí que ya casi esté con un pie en la calle. ¡Zaz!

Aunque lo que es Claudia ni con esas contras que le han jugado ha caído en el desanimo y por el contrario ha seguido con el mismo tren de chamba, como lo confirma que hubiera recibido al titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, Héctor Díaz-Santana; así como a la del DIF nacional, Laura Barrera; en tanto que éste día la visitará el “Presi” de la Nación, Enrique Peña Nieto. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoy en “San Lunes” viene Peña Nieto…Quien ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! sí que va echar por tierra aquello de que, ¡en los lunes ni las gallinas ponen!, es el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que sí el diablo no mete la cola, éste día vendrá de entrada por salida a Nogales para inaugurar el nuevo hospital del IMSS, en lo que tal vez pudiera ser la última visita de su mandato. ¿Será?

No en balde es que se supiera, que quien ya lo espera con una seria de peticiones, tanto nuevas, como las que se han venido acumulando, es la “Gober” Claudia Pavlovich, con todo y que tendrán muy poco tiempo para hablar en corto con Peña Nieto, al manejarse que sólo estará más menos una hora, de 16:00 a 17:00 horas de la tarde, después de aterrizar en Hermosillo y transbordar hacia esa frontera. Así el dato.

Razón por la cual es que dan cuenta que la Ejecutiva sonorense deberán echar mano de su capacidad de gestión, para tratarle al “Preciso” algunas de las necesidades que son prioritarias para la Entidad, como las que tienen que ver con el sector Salud y la llamada carretera de Cuatro Carriles, cuyos trabajos si bien se han acelerado, pero requiere de un “empujón” para que quede “amarrada” para antes de que se vaya.

Y en lo que se refiere a obras saludables, Pavlovich Arellano apuntilló que ya le adelantó al secretario de Salud, José Narro, la solicitud de equipamiento para un centro que están rehabilitando y en el que harán trasplantes de medula ósea, con lo que sería único en el Noroeste, por actualmente el más cercano operar en Monterrey, que es al que se trasladan a los pacientes para ese tipo de intervenciones.

Aún y cuando ya entrada en peticiones, la primera autoridad de por estos lares anticipara que igual le requerirá recursos para equipar la clínica que están por terminar en Magdalena, de ahí que habrá que ver de a cómo le va con esa pedidera, que tienen que ver directamente con Peña, y es que será un recorrido flash el que hará, porque ahora sí que llegará, inaugurará y se irá, ya que durará más tiempo en el aire.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Dora la píldora” la del DIF nacional…Y lo que merece comentario aparte, por como “dorara la píldora”, es lo que viniera a declarar la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia o el DIF nacional, Laura Barrera Fortoul, de que todavía no han quitado el dedo del renglón, en torno al caso del tráfico de niños que aflorara en el anterior sexenio de los padre$i$ta$. ¡Pácatelas!

Pues la postura asumida por Barrera de que no han ocultando nada y que por el contrario están enfrentando esas denuncias por venta de infantes que hicieran a través del DIF-Sonora, contrasta con que sólo reaccionaron en su momento por la recomendación que les hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por violaciones causadas por esa red de traficantes. ¡Ñácas!

Tan es un asunto que les da “tu-tu”, que lo que es la citada funcionaria evitara ahondar en el mismo, con el pretexto de que es el área Jurídica de la dependencia que “representa”, la que generalmente hace los pronunciamientos al respecto, cuando se supone que debería ser la más informada, lo que habla de que es una eternizada indagación a la que están tratando de “echarle tierrita volada”, más que el esclarecerla.

Y si se toma en cuenta que es una investigación de la que también está a cargo la PGR, “pos” todo pinta para que pase lo mismo con todo lo que ha tenido que ver con lo que ha $alpicado al ex gobernante panista, Guillermo Padré$, si se analiza que volvieron a revivir esas pesquisas, a raíz de que la CNDH les diera una exhibida o les hiciera pública esa recomendada en diciembre de 2017. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Pegan” ventaneada a los de la Profepa…A los que les están “pegado” una ventaneada y quemada de película, es a los de por sí desacreditados operadores de la Propefa, de la que es desligado Jorge Carlos Flores Monge, por la exhibida que les acaba de dar el actor Raúl Julia Levy, hijo de quien interpretara al personaje de “Homero Addams”, en las películas de “Los Locos Addams”. ¡Vóitelas!

Toda vez que el histrión de origen estadounidense no se anduvo por las ramas, para denunciar un supuesto intento de extorsión por parte de los in$pectore$ de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para evitar la confiscación de un tigre que le donaran a su fundación y que se encontraba en San Luis, R. C., en espera de ser enviado a una reserva natural en Rusia. Ni más ni menos.

Al señalar que los representantes de esa dependencia de la Federación le cayeron con un mega-operativo, en el que participaron agentes federales, estatales y municipales, como si fueran a detener a un capo del “Narco”, y todo porque “Porfirio”, como bautizaran a ese felino en peligro de extinción, provocó un incidente al arrancarle una pata a un perro que residía en el lugar donde lo tenían en cautiverio. ¡Palos!

Luego entonces y después de hacer un escándalo por varias horas, para finalmente someter al mencionado animal y trasladarlo al Zoológico de Mexicali, es que Julia Levy hiciera pública su protesta por un exceso de fuerza y abuso de autoridad, a partir de lo cual asegura haber recibido una llamada de un agente de esa dependencia, que no se identificó, quien le solicitó $50 mil pesos para que ahí terminara el problema.

En esos términos estuvo esa enésima ventaneada para Flores Monge y compañía, quienes de pilón crearon más sospechas, al solamente defenderse con un mensaje de Twitter, es decir, con una total informalidad.

Correo electrónico: s_verdugo@hotmail.com