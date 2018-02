Terminan precampañas presidenciales y empieza veda para descansar

Para beneplácito de muchos que estamos hasta la coronilla de los anuncios de los partidos políticos, a partir de hoy entramos en una “veda electoral”, en el caso de los aspirantes a la Presidencia de México, por lo que nuestros oídos descansarán de los mensajes “dirigidos a militantes” y que tenemos que aguantar quienes no lo somos.

Lamentablemente, esto será por poco más de un mes y luego regresarán con las “baterías recargadas” a seguir denostándose uno a otro, quitándole así al electorado, las ganas de salir a votar.

Las actitudes triunfalistas, las escaladas, las “aprietadas” y una larga retahíla de insultos entre y uno y otro, es lo que recordaremos muchos de este proceso de precampaña, que nos indica que los “creadores” de estrategias, están como la sociedad en general, esto es, en declive.

Y el derroche no se ha hecho esperar, al grado que la Iglesia ha manifestado su crítica por el gasto de recursos públicos excesivos en las precampañas, cuando supuestamente estamos en una crisis a raíz del sismo y de hechos desafortunados en la economía mundial.

Sin embargo, la voracidad de los dirigentes de partidos, aspirantes y también de quienes norman este proceso, ha estado a la vista y prefieren gastarse millonadas de pesos en mensajes vacíos e insultos que en ayudar a damnificados por sismos, en mejorar la infraestructura o en educación y salud.

Por lo pronto, no crea que todo será descanso porque seguirán los procesos locales así que probablemente hasta septiembre tengamos algo de paz…

El PAN hace simulación de elección de candidato ¿para qué?

Este domingo, militantes del Partido Acción Nacional, hicieron la “faramalla” de “elegir” a su candidato presidencial, quien no tiene contrincante, de ahí que no le vimos sentido a esa “elección”.

En verdad que es lamentable las ansías desesperadas de este aspirante de estar en el “foco” de atención, porque como dicen las luminarias “que hablen de ti, no importa si sea bien o mal, pero que hablen”.

Y ayer andaba, no voy a decir como chango porque me acusarán de discriminación, pero “escaló” una torre que sostenía el templete en su cierre de precampaña, de suerte no se cayó porque lo habría aprovechado y habría dicho que fue un complot “porque está subiendo”… A ver qué locura más nos toca atestiguar.

Por lo pronto y con todo que su dirigente nacional es hermosillense, no puso su “delicado pie” por estas tierras durante la precampaña, tal vez porque sabe que le tocará el tufo que dejó la corrupción que imperó durante el gobierno de Guillermo Padrés, quien ha utilizado gran parte de lo que se llevó en su “defensa legal”.

Habrá mucho movimiento en el cuadrante radiofónico

Como se los adelantamos el lunes anterior, a partir de hoy regresa a la radio nuestra muy buena amiga, Gloria Elvira Biebrich, quien estará de 7:00 a 9:00 horas por Radio Sol, a través de la frecuencia de FM 106.3, así que esté pendiente de este reencuentro con el auditorio de esta maestra del micrófono.

Sabemos que la experiencia de Gloria Elvira y sus fieles seguidores de tantos años harán que rápidamente se consolide en su Reencuentro con su auditorio… Escúchela!

También este día regresa a Radio SA una pléyade de colegas y amigos, como Gilda Valenzuela, Fano Campoy, Sandra Luz Galaz y Olivia Santana, quienes estarán en La Grupera.

Todos ellos son amigos de muchos años, cuentan con una amplia experiencia y auditorio fiel, por lo que seguramente, desde sus respectivas trincheras tendrán éxito, ya que hay opciones para todos los gustos… Enhorabuena!

