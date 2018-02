Cinco cosas que “pierdes” por la coodependencia emocional

Para muchos, imaginar la vida sin los seres amados es inconcebible. Sin embargo, ¿qué perdemos al no poner fin a la coodependencia emocional?, ¿qué oportunidades, experiencias y conocimientos se están dejando a un lado?

“”La coodependencia emocional es una conducta aprendida desde nuestra cultura, ya que es una condición sentimental donde la persona experimenta una adicción hacia otra persona”, así lo define en entrevista para Salud180 el sicoterapeuta y especialista en Coaching, Pablo Verde.

¡Momento de dejar ir!

Se habla mucho de que es necesario dejar las relaciones dependientes, pero, ¿qué se pierde al seguir con esta codependencia emocional? El experto Verde te los explica.

1. Explorar nuestra propia identidad. Estamos tan preocupados en querer cuidar y proteger al otro, que nos olvidamos de nosotros mismos.

2. ¡No hay control! La coodependencia emocional no sólo de enfoca a la pareja, también se extiende a todas las relaciones del individuo: trabajo, escuela, familia y amistades. Con lo que la persona, a largo plazo, se vuelve vulnerable a su propio entorno.

3. Eres víctima. Sufres y pasas tiempo de tu vida pensando que los demás no te valoran.

4. Pierdes el sentido de la realidad. Experimentas abandono aunque este rodeado de personas. No puedes luchar contra el sentimiento de soledad, por lo que es más difícil superar la perdida.

5. Tienes dificultad para detectar tus emociones. Pocas veces te das cuenta de lo que está ocurriendo dentro de ti, y cómo las acciones de los otros realmente afectan tu vida.

6. Falta de confianza. Pierdes oportunidades por creer que no puedes hacerlo si esa persona no te acompaña o no está a favor de ello.

Todo tiene un momento: el disfrutar a tu pareja, familia, amigos. Sin embargo, siempre debe existir un espacio para ti, donde sólo existas tú y te permita continuar con tu vida cuando ya no estés con esa persona amada.

Fuente: Salud 180