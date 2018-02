“Se lleva” tráiler a camioneta; se salva familia de milagro en Colosio y Quiroga

El conductor del tráiler doble remolque se pasó el semáforo en rojo y embistió a la camioneta en el que viajaba una mujer de la tercera edad y sus nietos

Una familia se salvó de morir de milagro luego de que fueron embestidos por un tractocamión que no respetó el semáforo en rojo ubicado en el bulevar Colosio y Quiroga, al surponiente de la ciudad y tras impactarlos, se volcó, ocasionando severo caos vial.

De acuerdo con los primeros reportes, Herminia Sarcoso, conducía una camioneta de la marca Toyota, con placas de discapacitado sobre el bulevar Colosio y al ponerse en verde el semáforo avanzó.

En ese momento, observó cuando el tractocamión cargado con doble remolque venía hacia ella, embistiéndola, junto a sus nietos menores de edad.

Debido a que el chofer del tráiler, cuya identidad no se reveló, hizo un esfuerzo por sacarle la vuelta, y no golpearla de lleno, el peso de la unidad “le ganó” y volcó.

“No se cómo pasó, estaba en el carril de en medio por la Colosio, se puso en verde y avancé, junto con otros automóviles, (ellos) si alcanzaron a frenar y yo no vi al tráiler hasta que lo tenía encima, no sé cómo no me mató”, relató la señora de la tercera edad.

Dijo que aunque sufrió golpes “todavía no siento el dolor”, por lo que sería trasladada a recibir atención médica a fin de descartar golpes internos o fracturas.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos quienes “enfriaron” la unidad ante el riesgo de derrame de combustible o explosión, mientras que elementos de la Policía y Tránsito Municipal tomaron nota del siniestro, en tanto que los conductores fueron llevados a recibir atención médica.