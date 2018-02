Arrasan hermosillenses en softbol en la Olimpiada Estatal

Las novenas de casa lograron conquistar dos de los tres títulos en disputa, mientras que Caborca obtuvo el otro cetro

Las selecciones hermosillenses sacaron la mejor parte en la Olimpiada Estatal de Softbol al conquistar dos de los tres títulos mientras que Caborca se quedó con el otro cetro que estaba en juego.

Hermosillo consiguió la corona de ambas categorías femeniles, Sub 19 y Sub 16, mientras que el cetro de la Sub 19 varonil fue para los caborquenses en la jornada de finales del evento estatal realizadas en los estadios “Mundialistas Hermosillenses” y “Fernando M. Ortiz”.

En la Sub 19 femenil las hermosillenses vencieron 5-3 a Caborca gracias a gran serpentina de Paola Quintero quien tiró las siete entradas para seis hits y las tres anotaciones; a la ofensiva Daniela Portugal cooperó con un doblete remolcador de dos carreras en un ataque de tres en el primer inning.

Mientras que en la Sub 16 femenil el poder de las capitalinas se dejó sentir al aplastar 15-1 a Caborca en juego que terminó en nocaut por la diferencia de carreras debido a un jugoso racimo de diez por parte de las anfitrionas en la misma primera entrada; ganó Daniela Guevara y perdió Yuliana Reyna. Por las ganadoras Brenda Valenzuela sonó de 2-2 con tres remolcadas.

El duelo por la corona estatal en la Sub 19 varonil estuvo lleno de emociones y terminó 14-13 en favor de Caborca sobre San Luis Río Colorado con un final de película al pegar cuadrangular en el cierre del séptimo el emergente Armando Moreno para dejar de manera dramática tendidos en el terreno a los sanluisinos. Ganó José Félix y perdió Jorge Villarreal.