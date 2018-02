Angélica María tiene que trabajar

La actriz, cantante y productora, dijo que tiene 69 años laborando sin descansar porque aunque ganó mucho dinero, no es millonaria “siempre fui mala negociante”

Alegre, entregada a su públi­co, dispuesta a dar una firma o tomarse la foto, aún antes que sus propias necesidades y siempre con una inmen­sa sonrisa, así es Angélica María, quien compartió que aunque ha tra­bajado sin descanso por 69 años, no es millonaria, porque siempre ha sido mala para los negocios.

“Tal vez no soy la mujer millonaria que debería ser porque he trabajado como desesperada y debería tener mucho dinero, pero no lo ten­go, siempre fui mala nego­ciante, pero soy millonaria en amor y no necesito nada más, sólo tener trabajo y salud, que Dios me la da”, comentó entre risas al hacer un recuento de su carrera.

Lo que más le gusta a La novia de México, como se le conoce, es que, a pesar de te­ner 73 años de edad y haber sido un fenómeno artístico en la década de los sesentas y se­tentas, los jóvenes la buscan y la admiran.

“Es una bendición de Dios, es pura gente joven la que se me acerca y eso es una gran fortuna, por eso cada vez que salgo a un escenario trato de hacerlo lo mejor vestida que puedo, me entrego comple­tamente, cuando actúo me doy toda porque es mi forma de corresponder, de que se diviertan y olviden sus bron­cas, aunque sea un ratito y no tengo cómo agradecer tanto amor, pero quiero que sepan que los amo más porque me dan vida con ese cariño”, dijo emocionada.

Risueña y honesta, aseguró respetar a quienes se niegan a envejecer, que no es su caso, porque dijo, el público la tiene muy checada.

“No me he hecho ciru­gía, debería hacérmela, pero, ¿para qué?, tengo 73 años, todo mundo lo sabe, ya para qué me cambio la cara”, dijo entre risas sonoras.

Tal es el cariño que el público le tiene que se abrió una nueva fecha para el es­pectáculo La caravana del Rock & Roll Juntos por última vez, en el Auditorio Nacional.

Además de este domingo y el 17 de febrero, el ytrd de marzo tam­bién estará en este show en el que comparte escenario con Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez.

“A Dios gracias estamos los cuatro locos juntos otra vez”. ¿Cómo no estar ahí? Ya somos los últimos que quedamos. Y realmente será la última vez que estemos juntos con este concepto, porque es muy di­fícil unirnos, todos tenemos trabajo solos, armar este show es complicado, pero quere­mos ir a Centro, Sudamérica y Estados Unidos.

“Cada quien va a cantar una hora. En mi caso serán los temas que más le gustan al público, pero no sólo será rock and roll, también balada, ranchero, todo lo que he can­tado”, adelantó.

Finalmente la también ac­triz explicó que tuvo que de­clinar una invitación de la productora Lucero Suárez para hacer telenovela porque está próxima a firmar algunos proyectos en Estados Unidos, donde radica desde hace una década.