Alertan por venta ilegal de “productos milagro”

Debido a que “los productos milagro” que se ofrecen por medio de internet en diversas plataformas digitales no cumplen con regulaciones sanitarias y no tienen permiso de publicidad, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) alerta a la población sobre su venta ilegal.

El titular de la dependencia, Pascual Axel Soto, advirtió que no se puede confiar en toda la publicidad de productos que se ofertan en Internet, sobre todo si prometen curar diversos padecimientos y hasta enfermedades crónicas. Un producto “milagro” es aquel que exalta capacidades terapéuticas o curativas o con sustancias activas que puede poner en riesgo la salud de las personas, explicó Soto Espinoza, ya que no tienen un registro sanitario, por lo que se desconoce qué contiene y el riesgo de consumirlo.

“Debemos dudar de las páginas que sólo realizan la venta a través de depósitos bancarios, que no tienen un lugar establecido y que la entrega de productos se realiza por paquetería o con cita en un lugar público, como plazas comerciales y parques”, enfatizó el funcionario estatal.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) regula y otorga registro sanitario a los productos o insumos para la salud, que han comprobado científicamente su calidad y eficacia para el tratamiento de síntomas y enfermedades diversas.

“Hacemos un llamado a la población para que se acerque a las oficinas de la Coesprisson y denuncie cualquier irregularidad de los productos que no cuenten con un registro sanitario y ofrezcan curar enfermedades; se pueden comunicar al teléfono 01800-4-RIESGO (743746)”, indicó Soto Espinoza.

Del año pasado a la fecha se han han asegurado poco más de ocho mil productos de este tipo en el estado, donde la mayoría se publicitaba por redes sociales.