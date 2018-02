Van Chivas de mal en peor

A pedazos se sigue cayendo el Guadalajara que ahora volvió a perder en casa, esta vez 2-0 ante el Santos Laguna.

Con goles de Julio Furch al minuto 31 y Dyaniny Tavares al 59′, los de Torreón le aplicaron al chiverío su tercera derrota consecutiva como local, la cuarta ya en el torneo.

Matías Almeyda presentó tres cambios en la formación titular que ya venía en crisis, pero lejos de encontrar mejora, el equipo volvió a tener otra actuación para el olvido.

Sin alma, sin confianza, sin el estilo, sin ideas, sin variantes y sin seguridad en el fondo fue como se mostró Chivas.

Jaír Pereira y Oswaldo Alanís reaparecieron en la zaga central en lugar de Carlos Salcido y Hedgardo Marín, pero los huecos tácticos no cambiaron.

El chiverío siguió mostrando espacios desde muy temprano. El rival llegó con un portero suplente desde el arranque, por la lesión que sufrió Jonathan Orozco en la semana.

Pero los de la Laguna fueron administrados, con un José Juan Vázquez que se dio gusto desarmando a los volantes tapatíos.

Isaac Brizuela también inició de titular, pero se mostró lejos de sus mejores momentos.

Aun así al 15′ Alan Pulido tuvo una primera opción cuando Javier Abella perdió la pelota, pero en lugar de tirar, buscó recortar a Carlos Izquierdos y el argentino lo desarmó con facilidad.

Luego al 21′ vino el primer aviso de Furch con un remate con la testa que se fue al travesaño.

Rodolfo Pizarro respondió con un tiro cruzado que se fue por fuera.

Por la Banda Jesús Sánchez nunca pudo con Tavares, que en habilidad y talla hizo como quiso al lateral y también a los centrales.

“El Gallo” le robó un balón a Michael Pérez y ahí comenzó un concierto de siete toques hasta que le cayó al charrúa Brian Lozano, que metió el centro para que Furch anotara el primero contra el Rebaño.

Para el segundo tiempo los espacios rojiblancos eran mayores y así Dyaniny tuvo un contragolpe a velocidad, pero no supo vencer a Cota quien le aguantó hasta el final para evitar el segundo al 53′.

Seis minutos más tarde ya no falló y el caboverdiano fue preciso y clavó el 2-0 al picar a velocidad entre los dos defensas y fusilar a Cota.

Almeyda siguió en sus reacciones de cada partido cuando va perdiendo, sacando a los laterales y llenando de ofensivos el campo, pero sin éxito alguno.

Si contra Rayados o Cruz Azul hubo jugadores que se salvaban, como Rodolfo Pizarro o algún otro, esta noche nadie puede salir satisfecho ante la penosa actuación.

Lo del Santos ya es una paternidad, al aplicarla al chiverío una séptima derrota en once juegos en su propia cancha.