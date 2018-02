¿Tu pareja tiene gripe? ¡Evita el contagio!

Seguramente te ha pasado que tu pareja está enferma de gripe, y obviamente no quieres contagiarte.

¡Tranquila!

Tomando estas precauciones estarás sana y salva.

Si eres de las que no se puede separar de su galán, las probabilidades de un contagio son altísimas, y probablemente no seas inmune al virus, pero dormir bien, una buena alimentación y mucha vitamina C, te ayudarán a no contagiarte de quien duerme a tu lado. Las personas sanas se recuperan más rápido, tómalo en cuenta.

¿Y si nos besamos?

Sí, sabemos que la gripe se contagia por medio de las secreciones respiratorias ya que están llenas de partículas virales, pero está comprobado que las muestras de cariño favorecen en la recuperación de un resfriado.

Así que no dudes en apapacharlo, al contrario abrázalo y dale un beso de piquito, pero tampoco abuses.

A manos limpias

Es súper importante lavarse las manos constantemente. Lo más común es albergar el virus entre los dedos y la palma de la mano después de haberse sonado o estornudado. El virus sobrevive hasta dos horas en la piel, por lo que si no se mantiene una higiene adecuada es más fácil contagiar a los demás.

Toser adecuadamente

Estornudar y toser es algo que deberíamos ya de saberlo, pero por si las dudas, te decimos cómo hacerlo: procura hacerlo sobre la manga de nuestro brazo a la altura del codo o cubriendo la zona de la nariz y la boca con un pañuelo “desechable”.

Ventanas abiertas

Muchas veces creemos que la gripe nos da por “el frío”, pero es un desencadenante solamente, sin embargo, las sábanas, cojines y la ropa son las que te contagian, entre más tiempo las dejemos sucias mayor cantidad de microbios se acumulan. Ni modo, a lavar se ha dicho.

Si ya te contagiaste, duerme lo más que puedas con tu pareja, vean películas y consiéntanse mutuamente.

No olvides que un buen descanso y beber abundantes líquidos son grandes remedios. No olvides consultar a un médico.

Fuente: Salud 180