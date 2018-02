Policía monta operativo para rescatar a un tigre, que resultó ser un peluche

Un hombre avisó a las autoridades que había visto al animal en el cobertizo de su granja. Sin embargo, al llegar al lugar, los uniformados se percataron que no era real.

Bruce Grubb salió al cobertizo de su granja y se aterrorizó al ver lo que parecía ser un tigre. El hombre, quien vive en Peterhead (Escocia), llamó a las autoridades para dar aviso y pedir ayuda. Sin embargo, los uniformados de la Policía se llevaron una curiosa sorpresa cuando llegaron al lugar.

El animal del que hablaba el sujeto no era más que un peluche. “No tenía ninguna duda de que era real y me asusté muchísimo”, dijo a The Scottish Sun Grubb, quien en su granja tiene 200 vacas preñadas.

A la vivienda del hombre acudieron seis agentes de la policía, que idearon durante una hora cómo atrapar al supuesto tigre. Incluso, llamaron a varios parques nacionales intentando identificar si algún animal se había escapado de éstos.

Después de tanto analizar la situación, los sujetos se dieron cuenta que el tigre no se había movido y creían que había escapado. Cuando fueron a verificar, observaron que era solo un peluche.

“Me siento un poco tonto por llamar a la policía, pero pensé que era una emergencia real. Estamos riéndonos de eso ahora, pero fue muy aterrador en ese momento”, agregó Bruce a The Scottish Sun.

Fuente: elespectador