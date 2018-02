Empatan Tigres y América 1-1

El duelo entre Tigres y América sí tuvo sabor a Clásico… francés.

André-Pierre Gignac y Jérémy Ménez prometieron rememorar una de sus tantas batallas con el Olympique de Marsella y PSG, y en el Estadio Universitario fueron los protagonistas principales en el empate 1-1 entre Águilas y felinos.

Esta nueva versión de “Le Classique” no paró por intensidad, ni tampoco por las intervenciones destacadas de Nahuel Guzmán o Agustín Marchesín, y mucho menos por el polémico arbitraje de Fernando Guerrero, quien anuló un gol válido a Guido Rodríguez para pitar un penal a favor del conjunto azulcrema.

El arranque fue todo de América y Cecilio Domínguez, quien no sólo recupera el nivel que el ex técnico Ricardo La Volpe fue capaz de explotar, sino que además volvió a darle sentido a la playera “10”” de los azulcremas.

Al 20′, en un ataque de habilidad, el paraguayo desbordó a Luis Rodríguez para en segundos sacar un disparo que si terminó reventando el poste, fue gracias a una milagrosa estirada de Nahuel.

Cada aproximación de América también significaba una oportunidad para que Tigres intentara contragolpear justo por el mismo lado donde “El Chaka” aguantaba los embates de Cecilio.

Y es que la banda derecha fue el principal objeto de deseo de Ricardo Ferretti, quien vio a William Da Silva, ayer convertido en lateral, como la presa ideal para crear daño. Al 25′ el “Chaka” se internó en una de tantas y colocó un centro que Gignac no alcanzó a rematar. Pero fue en el segundo intento, al 40′, cuando el atacante galo de los Tigres terminó por encontrar las redes, ahora sí, con un cabezazo para el 1-0.

El gol en contra dejaba al América con una tensa calma. Que de lo único que padecía era por la ausencia de Matheus Uribe, ayer apercibido desde el 14′ y con la losa de fallar un penal en el 32′.

Matheus le cedió su lugar a Ménez al 53′, a quien le bastaron 15 minutos en el campo para tomar el balón en una nueva pena máxima, dictada de manera sorpresiva por Fernando Guerrero luego de anular un gol a Guido.

Jérémy soportó los rezos de Gignac, y cobró fuerte y al centro para poner el empate.

El duelo entre Tigres y América sí tuvo sabor a Clásico, pero francés porque Gignac, Ménez y hasta Kolodziejczak así lo quisieron.