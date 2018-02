Barby Juárez asegura que ‘ni en sueños le ganará’ Gabriela Bouvier

Mariana Juárez, campeona mundial de peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que expondrá su título ante la uruguaya Gabriela Bouvier el próximo 17 de febrero en la Arena Coliseo, señaló que no sabe lo que le espera a su rival.

“Bouvier ya fue campeona mundial, sabe de qué se tratan estas peleas, vendrá con todo por mi cinturón, escuché que viene a dar la sorpresa pero yo no estoy manca, tengo dos manos y mucho corazón para defenderlo de quien sea y donde sea, Gabriela está muy equivocada si cree que se lo va a llevar, aquí la espero, siempre escucho las mismas palabras de todas mis rivales, la respeto abajo del ring, arriba no sabe lo que le espera”, señaló Juárez.

La Barby, con una marca de 47 victorias, 9 derrotas, 4 empates y 18 nocauts, aseveró que va por el nocaut ante la uruguaya.

“En estos momentos estamos realizando un intenso entrenamiento con sparrings para llegar en gran forma a la pelea de este 17 de febrero, el trabajo de gimnasio me permite estar segura no solo de ganar, vamos por el nocaut, atacar desde el principio y no le voy a dar ni tiempo ni de tomar aire”, sentenció.

Fuente: medio tiempo