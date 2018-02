Amanecen Pumas como líderes

Con los pelos de punta, Pumas se aferró al liderato del torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

El cuadro de David Patiño sufrió de más para mantener su invicto, pero con su característica garra lo resolvió y venció 2-1 a Morelia, que se vio desdibujado en su propia cancha.

No faltó mucho para que los auriazules se sacudieran del asedio inicial purépecha a través de un contragolpe que terminó con disparo desviado de Pablo Barrera al 8′.

Fiel a su estilo, Morelia se hizo del esférico en el medio sector comandado por Rodrigo Millar y Diego Valdés que se juntaron al 25′ para la jugada más peligrosa de los locales en el encuentro que terminó con un cabezazo desviado de “El Chino”.

Pero cuando mejor se vio el local, Pumas sacó las garras. Tres minutos después de la alerta purépecha Jesús Gallardo reventó el balón en su área y Nicolás Castillo prolongó para Matías Alustiza quien le ganó la carrera al central, se quitó al arquero y meció las redes con su tercer gol en lo que va del torneo.

Era el escenario ideal para los felinos que lucieron más cómodos con la ventaja y que incrementaron a los cinco minutos del segundo tiempo con gol en propia puerta de Carlos Guzmán.

Morelia apretó y aunque no fue claro con el esférico, recortó distancias a balón parado con un cabezazo de Miguel Sansores a 10 minutos del final, que sólo le dio más dramatismo a los pelotazos locales, pero que no fueron suficientes para evitar que los de la UNAM amanezcan este sábado como líderes con 14 unidades, por 10 de la Monarquía que de momento son cuartos.