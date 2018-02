Vamos por más justicia para todos los municipios: Maloro Acosta

Durante un encuentro con militantes del PRI en Cajeme, instó a no caer en la división ni en la destrucción porque no es lo que requiere México en estos momentos

Un llamado a alzar la voz en las instancias federales para que todos los municipios tengan justicia y desarrollo realizó el precandidato del PRI al Senado de la República, Maloro Acosta, a los militantes de su partido en Cajeme.

Acompañado por Sylvana Beltrones, hizo el exhorto a la militancia y dirigentes de asociaciones y organizaciones priístas a no caer en la división, ni en la destrucción, porque no es lo que requiere México en estos momentos.

En lo que fue un encuentro con las bases rumbo a la asamblea electiva del próximo16 de febrero, Maloro Acosta, reiteró que como Presidente Municipal y Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México constató el trato injusto que le dan a los municipios del País.

“No le dan casi recursos y entonces nos extrañamos de lo que pasa con la pavimentación, el agua, las fugas, la basura y tantas cosas que padecemos, por eso tenemos que ir allá a alzar la voz a donde no nos han escuchado, decir que estamos en contra del centralismo y a favor de un nuevo federalismo para que nos traten con justicia y que tenga Cajeme lo que se merece”, recalcó.

En presencia de la dirigencia del PRI de Cajeme, convocó a cerrar filas en torno a la gobernadora Claudia Pavlovich, quien necesita una fórmula priísta integrada y unida que garantice que a la gente y a los municipios le vaya bien en los próximos años.

“No se trata de una elección, no se trata del primero de julio, se trata del enorme compromiso de dar esta batalla por Sonora y por México, se trata de que vamos a decidir el rumbo del país en los próximos años, por eso es tan importante que no nos dividan, por eso es tan importante que no aceptemos una sola división porque ya nos ha pasado que cuando nos hemos dividido, hemos sufrido todos las consecuencias”, subrayó.