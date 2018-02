Los inhumanos de Tufe$a y Banamex

“Se cuece aparte” dirigente del PAN

Al límite la suspensión del gasoducto

Dan curso legal a las muertes en celdas

Los inhumanos de Tufe$a y Banamex…Donde dan cuenta que ya casi están como lo que acaba de pasar en Tonalá, Chiapas, ciudad en la que obligaron a una abuelita a ir ¡en camilla! a cobrar su pensión a una sucursal de Banamex, es en la central de Tufe$a de Hermosillo, por como no le permiten la entrada a la sala de espera a la gente en general, si no únicamente a los que van a viajar. De ese pelo.

Y aunque pudiera entenderse que es por cuestiones de seguridad, porque hay un guardia con aspecto gorilesco, que impide el acceso, según esto por sólo cumplir ordenes, el punto es que los regenteadores de esa línea camionera no crearon un área de estar para los que no vayan a abordar un autobús, de ahí que a las personas de la tercera edad y a quienes tienen alguna discapacidad, los obligan a permanecer parados.

Pues de acuerdo a las quejas que han aflorado, lo que son los vigilantes de esa compañía han dado muestras de tener un nulo criterio o un cerebro de chorlito, como dice el dicho, por como ni viendo a personas en esas condiciones físicas, se dignan a ofrecerles la posibilidad de sentarse, porque incluso en lo que es un sector de un improvisado restaurante, apenas y si hay una mesita con cuatro sillitas. ¡Zaz!

Sin embargo y a pesar de esa falta de atención para los usuarios de ese paradero de Tufesa o “Tufosa”, como también le llaman, por igualmente tener fama de violar los límites de velocidad, al parecer no hay quien les vaya a la mano, por de entrada los afectados por esa anomalía no saber ni a qué instancia recurrir para presentar la respectiva denuncia, de ahí el porque de la impunidad con la que actúan.

Aún y cuando en teoría se supone que es una irregularidad que le tocaría atender a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo delegado es Javier Hernández Armenta, por haber un departamento al que le corresponde regular la operatividad de esas empresas, pero ni siquiera colocan calcas en lugares visibles de esos edificios, a fin de facilitar el reporte de ese tipo de quejas. Así la falla.

Es por eso que a los explotadores de ese negociazo redondo de camiones, ya poco les falta para estar como los empleados del Citibanamex chiapaneco, a quienes con todo y que les pidieron que salieran a la ambulancia para corroborar la identidad de la citada anciana convaleciente, inhumanamente se negaron, al salir con que ellos no realizaban trámites en la calle, por lo que a ese grado está llegando la insensibilidad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Se cuece aparte” el dirigente del PAN…Quien sí que está dando muestras de ser de los que “se cuecen aparte”, es al encumbrado hermosillense que hoy despacha como dirigente nacional del taliPAN, cual es el caso de Damián Zepeda, tras la salida del hoy precandidato presidencial, Ricardo Anaya, al trascender que a la Ciudad de México se llevó a su mismísimo chef personal. ¿Cómo la ven?

Ante cuya culinaria ventaneada se confirma que al tan llevado y traído de Damián, sí que le siguen sacando o poniendo peros por todos lados, como en esta ocasión por estar muy bien alimentado y de una manera muy personalizada, por quien dicen que de tiempo atrás le ha preparado sus platillos preferidos y que muy seguramente que no es algún egresado de alguna escuela “patito” de gastronomía. ¿Será?

De ahí que ante ese sazón tan exclusivo que está evidenciando tener Zepeda, es que las especulaciones no se hayan hecho esperar, tocante a que si esa cocinada muy privada es por cuestiones de seguridad, o más bien para mostrar nivel o estatus hasta en eso, que no se cree que sea el caso, pero lo único cierto es que consideran que es una distinción que se ha prestado para darle vuelo a la imaginación y no para bien.

No obstante y que a como vayan subiendo de tono las precampañas electorales, es de suponerse que por el estilo arreciarán ese tipo de filtraciones, en aras de “tatemar” y mermar al enemigo político, y más a los que son cabezas de Partido, como es la función que desempeña el político originario de Hermosillo, al representar al panismo del País o más bien al de Anaya Cortés, como dicen los mismos panuchos.

Luego entonces es una balconeada con la que quedó en claro, que ya ni “clavar el diente” puede hacerlo tranquilo Damián, pero sí con la confianza de de que ya no lo podrán envenenar por medio de la comida.

Y por cierto que con respecto a los panistas, mañana estarán confirmando la imposición que hiciera el grupo en el poder del albiazul, con lo que será la simulación de elección de Ricardo Anaya como su candidato presidencial, de ahí que a nivel de mofa digan que acudirán a las urnas a votar por Ricardo o Anaya, quien por cierto ni una sola visitó Sonora, a lo mejor porque sabe que aquí ya la tienen perdida.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Al límite la suspensión del gasoducto…Por todo tener un límite, el que ya salió a decir que “no se puede tapar el sol con un dedo”, es el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, en torno a que ya les está metiendo ruido y preocupación, el que mantengan detenida la operación del gasoducto, debido a un juicio entablado por un grupito rebelde de la tribu yaqui, que se opone a que pase por su territorio.

Eso luego de que Vidal reconociera que es una suspensión que en nada le abona a la atracción de inversiones para el sur de Sonora, después de que fuera parada por las autoridades judiciales desde abril del 2017, a raíz de los litigio que libran en los tribunales, a fin de definir la legalidad de una mega-inversión que ya se realizó, pero que está detenida en su operatividad por esas cuestiones legaloides.

A ese punto es que se apuntillara, que ese conflicto causado por un grupúsculo de integrantes de esa etnia ya está provocado desanimo en los inversionistas, después de que ya daban como un hecho el que por estos tiempos se contaría con el abasto de ese combustible que es básico para la producción de cualquier producto, por como les reduce los costos, pero la cuestión es que hoy en día la cruda realidad es otra.

Y es que si bien todavía no se ha llegado al extremo de que cancelen proyectos por esa paralización, lo que si es real es que por ejemplo ante esa indefinición, ya lo que es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está volviendo a sus procesos energéticos anteriores, que son a base de combustóleo, por no más no verse pa´ cuando vaya a solucionarse esa disputa más grilla que jurídica. De ese tamaño.

Más menos así estuvo ese negro panorama que pintara Vidal Ahumada, en el marco del anuncio que hiciera, de lo que será la Cumbre Sonora 2018, que el 14 y 15 del presente mes de febrero se llevará a cabo en el Club de Golf Los Lagos, donde analizarán los avances que se han logrado en el País derivado de la Reforma Energética, para lo cual contarán con expertos en esa materia. Así el dato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dan curso legal a muertes en celdas…Al que finalmente “no le echaron tierrita volada”, es al caso del detenido que fuera estrangulado por otro compañero de celda, cuando se encontraban en la barandilla de la Comandancia Centro de la Policía de Hermosillo y quien respondía al nombre Francisco Javier, de 34 años de edad, al ventilarse que ya se investiga al celador por esa sospechosa muerte.

Porque a partir de lo destapado por el Supervisor General de la “Poli” hermosillense, Juan Alberto Salcido, al primero que llamó a cuentas la Fiscalía de Justicia Estatal es al encargado de celdas de esa “Comanche” policial y más cuando aflorara que incluso existen cámaras de vigilancia en esa área de detención, lo que refleja que no hay un adecuado monitoreo para estar checando lo que ahí sucede.

Y más se recrudeció esa falta de vigilancia en esos lugares, porque apenas y el lunes ahorcaron a Francisco Javier por presuntas rencillas personales, cuando el pasado sábado en la Comandancia de la Zona Norte se les murió un segundo arrestado, ahora por un dizque infarto cardíaco, a pesar de la promesa que había de reforzar los protocolos de seguridad en esos separos policíacos. ¡Vóitelas!

No en balde es que independientemente de las indagaciones que ya realiza el Agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, lo que es el nuevo “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro González Avilés, ya advirtió que ellos también le entrarán a las pesquisas de esos dos sonados decesos, a fin de determinar las condiciones en que ocurrieron. Ni más ni menos.

Eso por ya no ser normal que en menos de una semana se susciten dos funestos eventos de esos, de ahí el porque Pedro Gabriel empeñara su palabra, de que serán los primeros asuntos que atienda o con los que se estrene, después de que el domingo rindiera protesta como ombudsman ante el Congreso del Estado por los próximos cuatro años, ante lo que concluyen que ese es el recibimiento que está teniendo. ¡Glup!

Correo electrónico: s_verdugo@hotmail.com