Sergio Mayer Mori explotó contra sus ‘heaters’

Sergio Mayer Mori realizó un viaje con amigos por Europa para festejar su cumpleaños número 20, por lo que muy contento presumió imágenes de su viaje.

Sin embargo sus detractores nunca lo dejaron en paz ya que le enviaban diversos mensajes en su contra por estar con su hija Mila, así que el joven decidió poner un alto y envió un fuerte mensaje en sus historias de Instagram.

Sergio aseguró que la relación con su primogénita no es como se ha declarado en los medios.

“Gente; gracias a muchos por sus comentarios, de verdad lindos. Pero gente; de verdad tienen que dejar de comentar estupideces. Normalmente no hago esto pero hoy es un buen día y es especial. Voy a aclarar esto por única ocasión; yo amo a mi hija más que nada en este mundo. Ustedes no saben si la veo o no, si la trato o no. Toda la información que reciben es de revistas y pendejadas de farándula en la cual NUNCA dicen las cosas como son””.

“Apreciaría de todo corazón que se enfocaran en sus propios demonios y me dejaran trabajar a mí con los míos. (Aunque sé que a los que va dirigido este mensaje les va a valer pito pero vale la pena intentar). Tengan una linda noche”, declaró el joven”.

Fuente: SDP noticias