El Sol expulsa su llamarada más fuerte en cuatro meses

Este 7 de febrero, los especialistas del Instituto de Física de Lébedev —que forma parte de la Academia de Ciencias de Rusia— han registrado el destello solar más fuerte desde octubre de 2017, informa la agencia TASS.

Esa fenómeno tuvo lugar durante el periodo de mayor actividad del Sol, que comenzó el pasado 4 de febrero y en el que el astro irradió un flujo de radiaciones electromagnéticas aproximadamente 10 veces superior.

Sin embargo, estos expertos indican que un destello solar de este tipo no viene acompañado por las emisiones de plasma solar al espacio interplanetario, con lo cual no provoca tormentas magnéticas y, por tanto, no tiene ninguna influencia en la Tierra.

Fuente: actualidad.rt