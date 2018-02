Denunciará FAS a abogado de Roberto Romero

Odracir Espinoza Valdez aseguró que los representantes legales del exsecretario de Gobierno durante la administración de Guillermo Padrés se aprovecharon de la buena fe de los jueces de distrito

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora presentará una denuncia contra los abogados de Roberto Romero López, por falsedad de declaraciones para conseguir varios amparos y evadir la vinculación a proceso.

En entrevista, el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza Valdez, explicó que los abogados del ex secretario de Gobierno en la administración de Guillermo Padres, mintieron a los jueces de distrito para solicitar las suspensiones de los procesos vinculatorios.

“El tema no es que no presenten amparos, el tema es que no abusen del ejercicio del amparo, el caso del inculpado Romero, él presentó un amparo, se le vence la suspensión, porque él estaba en Estados Unidos recluido y para cuando supo que iba a regresar, porque él pidió una deportación voluntaria, presenta un nuevo amparo”, indicó.

Explicó que el juez tercero de distrito otorgó un amparo y el décimo otorgó otro porque desconocía la existencia del primero, dado a que los jueces de distrito actúan de buena fe.

“Lo que se comete con esto es un delito por parte de los abogados del señor Romero, porque están mintiéndole al juez décimo de distrito, quien al no saber que había otro amparo, ordena la suspensión de cualquier orden de aprehensión.

“Vamos a denunciar como un posible delito por falsedad de declaraciones en contra de estos abogados y aparte un delito por el ejercicio de los abogados ante la justicia federal”, expuso.

Señaló que además de las denuncias contra los abogados, se preparan para cuando el amparo que otorga libertad o suspensión del proceso vinculatorio, sea desechado para argumentar que hay un riesgo de fuga y se solicitará al juez que dicte la prisión preventiva.

Esto será una vez que el juez del décimo distrito, en donde se le otorgó el actual amparo, determine el próximo miércoles 14 si va a dictar un auto que sujete a proceso por las pruebas de la Fiscalía a Roberto Romero o si hay un posible auto de libertad, si se sujeta o no al proceso.