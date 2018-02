Un ‘escarabajo’ convertido en hotel

Un Volkswagen escarabajo es el hotel más pequeño del mundo. Este carro, que está decorado con telas y artesanas locales, se encuentra ubicado en el Al Jaya, en un desierto en Jordania, junto al castillo de Shawbak.

Es una habitación para dos, con desayunos, almuerzos y aperitivos típicos del desierto jordano, es lo que ofrece la dueña de este hotel, Mohammed Al Malahim.

La propietaria informó que el hotel abrió en abril del 2011 cuando se daño el vehículo y quiso apostar por el turismo.

El hotel esta al lado de un letrero, que indica The Smallest Hotel in the World (hotel más pequeño en el mundo) y de diminuta tienda en la que se venden variedad de joyas a artesanías típicas de la zona.

Fuente: elsiglo