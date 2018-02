Dan ootra aplazada al Caso Padré$

Cumple “El Pano” por todos lados

Aplican “mano dura” contra Uber

Que resulta ¡un vividor! legislador

Dan otra aplazada al Caso Padré$…Y a la que le siguen dándole más largas que ni a un paciente del IMSS, es a la revisión de los juicios judiciales que por presuntas corruptelas enfrenta el ex gobernador panista, Guillermo Padré$ Elía$, por la tercera prórroga que acaba de dictar la Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Guillermina Matías. De ese pelo.

Eso luego de que la aludida juzgadora ahora le otorgara un plazo de 40 días a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares para que continúe haciendo una evaluación de riesgos sobre Padré$, lo que es un requisito indispensable para determinar si le dan la libertad provisional o en su defecto lo mantienen encarcelado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, a fin de evitar que huya.

Aunque a como han estado esos aplazamientos, por ya anteriormente Matías haber concedido otras dos prorrogadas por 15 días cada una, sí que deben tener temor de que el primer gobernante de Sonora emanado del PAN se les vaya a “pelar” como Baltazas, el del corrido, por sólo así interpretarse que en esta ocasión hayan recorrido hasta abril la conclusión de ese estudio y la respectiva resolución. ¿Qué no?

Así que al paso que van con tantas aplazadas, derivado de las demandas entabladas por un supuesto lavado de $178 millones y una defraudación fiscal de 8.8 millones de dólares, lo que es al señalado de ser el cabecilla del sexenio padre$i$ta, sí que vería lo que es el actual proceso electoral detrás de las rejas, por como persisten en analizar cada posibilidad de que pudiera escaparse. Así la desconfianza.

Eso si se toma en cuenta que ya en la primera semana de enero, el otro juececito que también lo está enjuiciando, como el del Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Guillermo Francisco Urbina Tanús, igual le autorizó a la citada Unidad investigadora una cuarentena de días, para que por el estilo le elabore el consabido informe. Ni más ni menos.

Ante lo que concluyen que sí que es un procedimiento legaloide de lo más minucioso y engorroso, que incluso debe incluir una entrevista con el propio Padré$, misma que se integra a esa evaluada, que después se les presenta a los mencionados encargados de esos juzgados, y en la cual el hoy prisionero muy seguramente que va jurar y perjurar que por su mente no pasa la idea de fugarse. ¡Ajá!

Ya que cumplida esa fase investigativa, es cuando en cada uno de esos estrados jurídicos proceden a citar a las partes involucradas en una audiencia, tanto a los acusadores de la PGR, como a Padré$ y sus abogados, para escuchar sus argumentos, y en base a eso decidir si le conceden al denunciado que ya libre se defienda de las querellas que le imputan, obviamente que con las condiciones que le impondrían.

Es por eso que todavía está en el aire el que libren al promotor del Padre$i$mo, después de que sus defensores le tumbaran el delito de delincuencia organizada, que es por el que está recluido, por los demás no ser considerados como graves, pero ahora lo que está en duda, es si concluyen mantenerlo preso, por suponer que existe el peligro de que “se les haga de humo”, de ahí la exhaustiva revisada.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que cumple “El Pano” por todos lados…Al que le queda aquello de que, a Dios rogando y con el mazo dando, es al coordinador de los legisladores priístas en la Cámara de Diputados, Epifanio Salido, por como con todo y los registros partidistas que ha habido, lo que es la chamba en ese Poder Legislativo no se ha detenido, de ahí que ha tenido que andar no “al cien”, si no más bien al 200, para poder cumplir.

Y una evidencia de ello es que ayer no sólo se diera tiempo para registrarse para contender por la diputación local por distrito 11 electoral, con cabecera en Hermosillo, si no que además fue de los que recibió en el Congreso a los de la Unión de Usuarios de Hermosillo, encabezados por Ignacio Peinado, quienes demandaron ampliar un mes el encendido de aires en los camiones urbanos. ¡Qué tal!

O séase que a ese grado es que se le ha visto de carrereado al popular “Pano” Salido, para dar cumplimiento por todos lados, pero con tal convicción y satisfacción, como lo refleja el que acudiera ante la Comisión de Procesos Internos del PRI para volver apuntarse y lanzarse por ese encargo de elección popular, con la promesa de seguir gestionando leyes para proteger el crecimiento de Hermosillo. ¡Órale!

Porque claro y directo como es, Salido Pavlovich adelantó que una de sus prioridades será la de que se apruebe la iniciativa para que el robo de autos, a casa habitación y comercio, sea castigado como delito grave, para que los ladrones paguen sin beneficios ni concesiones, así como el fortalecer la legítima defensa de los ciudadanos, para que ya no estén tan expuestos e indefensos en sus propias casas. ¡Ups!

Pues según lo planteado por Epifanio, el plan es impulsar reformas de una manera integral para dotar de una mayor fuerza a la autoridad, eso en beneficio de la población en general, con lo que sí que le está “pegando al clavo”, de ahí el porque sea considerado como uno de los congresistas con más aceptación y aprobación popular, es por eso del sentir general que hay, de que es de los que merece repetir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aplican “mano dura” contra Uber…Quien vaya que está demostrado tener palabra, es el director del Autotransporte del Estado, Carlos Morales Buelna, por estar resultando de a deveras la campaña que anunciara para contrarrestar la ilegalidad en que circulan los taxistas disfrazados que regentea la empresa trasnacional Uber, a través de plataformas tecnológicas, vía los teléfonos celulares.

Y para prueba de esa presión que le están metiendo a esa compañía, está la protesta que acaban de hacer los choferes que trabajan para ese consorcio mundial, quienes realizaron una marcha nocturna por las calles de esta Capital para exigirle a las autoridades transporteriles que no los anden “cazando”, cuando simplemente están cumpliendo con su trabajo, como es el de promover que se respete la Ley. ¡Ñácas!

Toda vez que a quienes más bien deberían de reclamarle esos conductores, es a ese emporio que los contrata a control remoto, obligándoles a transitar en un campo minado o ilegal, por ser hora de que los explotadores de Uber no han querido acatar las reglas estatales, pues ni siquiera han querido entregar un padrón vehicular y el de sus socios, eso para seguridad de la clientela. ¡Pácatelas!

No por nada es que esos chafiretes no tengan la voz completa para pedir que los dejen trabajar en paz, por de a cómo ya no se las acaban con las detenciones y sanciones de las que han venido siendo objeto por parte de los inspectores al mando de Morales Buelna, y es por lo que previo a ese recorrido sobre ruedas sostuvieron una reunión en el estacionamiento del Estadio “Héctor Espino”, que es de donde partieron.

Con lo que una vez más el hilo se está rompiendo por lo más delegado, si se parte de que esos trabajadores del volante son los que menos culpables de que “los traigan a cola”, al asegurar que ellos únicamente tratan de llevar el sustento a sus casas, peeeeero el hecho es que los están dejando en medio de esa irregularidad, como resultado de que Uber se sigue untando con las leyes, de ahí esa mano dura.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que resulta diputado un vividor…Pa´ quien dude que hay oportunistas a los que ya les gustó vivir de la política, hay tienen el caso del tachado de fracasado diputado local por Empalme, el forzado priísta y ex boxeador, José Luis Castillo, quien a pesar de que ha pasado con más pena que gloria por el Congreso del Estado, ahora sueña despierto con ser candidato a alcalde por esa ciudad. De ese tamaño.

Pero esa es la desfachatez y mediocridad que están permitiendo los nuevos tiempos políticos, por de a cómo le han abierto la puerta a perfiles ineptos y sin preparación, al privilegiar la fama más que la capacidad, por lo que ahí están los magros y pésimos resultados, en esta ocasión por el fiasco que ha resultado un levantadedos como Castillo Godínez, que únicamente llegó para cobrar. Así el descaro.

Y es que como son tipos a los que no se les da el trabajo, además de que no saben hacer otra cosa, y para prueba está “El Temible” Castillo”, que nomás se dedicó a tirar golpes, por lo que quieren seguir pegados a la ubre pública, pero en perjuicio de sus desrepresentados, de ahí que cínicamente confesara que está a la espera de que “se le alinien los astros” y lo palomeen, a pesar de la decepción que ha sido. ¡Vóitelas!

De tal forma que pobre de los empálmenses por suspirantes como el aprendiz de legislador en cuestión, por que ahora sí que deben estar orando para no volver a tener como representante a una nulidad como esa, que para empezar nunca levantó la voz para protestar por la violencia e inseguridad que padece esa localidad, pero como iba hacerlo, si dicen que en el pasado él también incurrió en violencia intrafamiliar.

Sin embargo no se cree que los ciudadanos de esa comunidad rielera vuelvan a tropezar con esa misma piedra, por como el mismo Castillo…s en el aire reconociera, que esa Presidencia Municipal le correspondería a un candidato del Partido Verde Ecologista, por la coalición que tienen con el PRI, de ahí que tengan las esperanzas de que ahora sí nominen a una gente que tenga algo en la cabeza. ¡Glup!

Correo electrónico: s_verdugo@hotmail.com