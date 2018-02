‘No tenemos vela en el entierro’: Lupe Esparza tras ser involucrado en un narcobaile

Bronco se encuentra dentro de una polémica luego de que el Fiscal del Estado de Guerrero diera a conocer que los músicos estuvieron presentes en un narcobaile en el poblado de Juliantla.

Por ello Lupe Esparza, líder del grupo salió a dar su versión sobre los hechos: “Ah caray, no tengo conocimiento de esto, estuvimos en un baile masivo, de lo cual eso que tú me estás diciendo no tengo conocimiento de ello”, respondió en entrevista.

“Son gajes del oficio, son cosas que suceden, que no están al alcance de uno, que es la periferia que a veces te rodea porque tú eres el artista, tú eres el que está en el escenario, pero realmente no conozco mucho de lo que tú me estás hablando”.

Asombrado el cantante agregó: “esta noticia que tú me estás dando me está sacudiendo, me está asustando, obviamente pues nosotros no tenemos, de buena manera como se dice: ‘vela en el entierro’, pero sí da tristeza que en un evento donde tú eres el protagonista sucedan cosas de violencia que no están en las manos de uno controlarlas”.

El Lupe afirmó que Bronco seguirá echándole muchas ganas y se mantendrán enfocados en hacer solo su música.

Fuente: SDP noticias