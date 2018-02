Lucha hasta el final: Pita Taufatofua impulsó así a Germán Madrazo

“Lucha un día más hermano. Lucha hasta el final”. La frase se convirtió en un lema entre el esquiador tongano Pita Taufatofua y el mexicano Germán Madrazo. El primero, olímpico en Taekwondo en Rio 2016, buscaba estar en los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018, mientras que el segundo, que nunca se había calzado unos esquíes hasta enero de 2017, cuando tenía ya 42 años, iba detrás de un sueño de doce meses contra el reloj.

Ambos se habían lanzado a una carrera loca en distintas competiciones europeas en busca de los puntos que les dieran la clasificación a los Juegos en esquí de fondo y se había forjado una gran complicidad entre ellos, junto al chileno Yonathan Fernández.

“”Tras una prueba e Polonia, sin poder clasificar a los Juegos, cuando llegamos al hotel, Pita me dijo: ‘Lucha una día más hermano, lucha hasta el final’. Después, en los hoteles, todas las mañanas, nos decíamos ‘Fight another day brother'”, explica Madrazo.

Madrazo, que comenzó en la natación y después compitió en triatlón, se inspiró un día en Roberto Carcelén, el peruano que logró participar en 15 km de esquí de fondo de los Juegos de Vancouver 2010 y Sochi 2014, donde quedó el último tras romperse dos costillas en un entrenamiento.

“Un día, un amigo me envió un recorte de prensa con un artículo sobre Roberto Carcelén, que estuvo en los Juegos de 2010 y 2014. Lo busqué en Facebook y me dio los datos de su entrenador, quien me ayudó a empezar”, zanja Madrazo, abanderado mexicano.

Fuente: medio tiempo