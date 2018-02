Integrante de Kudai es hospitalizado de emergencia

Es Pablo Holman integrante de la banda Kudai, quien tuvo que ser trasladado de emergencia a un nosocomio luego de presentar un fuerte malestar en el pecho, así lo dio a conocer él mismo a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy tuve que ser internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires, Argentina, por unos dolores que no me dejaron dormir y me dejaron muy mal”, relató Pablo Holman.

De inmediato los seguidores de Holman mandaron sus mejores deseos. Cabe señalar que los médicos realizaron un electrocardiograma para descartar que Pablo sufriera de un preinfarto u otros problemas relacionados con el corazón.

Pablo reveló que tanto él, como toda su familia, estuvieron muy preocupados por el terrible suceso. Que aunque los médicos realizaron diferentes exámenes, no pudieron decir con exactitud qué era lo que tenía por lo que es probable que haya sufrido un cuadro de estrés.

“Mis amigos y familiares se preocuparon mucho, pero afortunadamente estoy bien. El doctor me dijo que tenía que relajarme”, Pablo Holman

El famoso fue dado de alta y manifestó que ya se encuentra en perfectas condiciones para seguir grabando el nuevo álbum de Kudai.

Fuente: SDP noticias