Hallan a cuatro ejecutados dentro de camioneta

El hallazgo tuvo lugar este jueves en el rancho La Herradura, del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca

Cuatro personas fueron ejecutadas al interior de una camioneta en el rancho La Herradura, del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca; entre las víctimas se identificó a dos niños.

De acuerdo con la vicefiscalía regional, una llamada anónima avisó a las corporaciones policiacas del múltiple homicidio ocurrido en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Elementos policiacos encontraron dentro de una camioneta abandona los cuerpos de cuatro hombres de 13, 17, 37 y 45 años de edad, avecindados en la región.

En el transcurso del día, durante el desarrollo de las primeras diligencias, los occisos fueron identificados por sus familiares.

El vehículo abandonado, una camioneta Ford, de color verde, fue asegurado por la Agencia Estatal de Investigaciones.

Un día antes, en el tramo de la carretera de Santiago Jamiltepec a Puerto Escondido, corporaciones policiacas encontraron el cuerpo sin vida de un hombre.

La víctima presentaba múltiples heridas en rostro y cuerpo provocadas por arma corto-contundente; además, estaba atado de las muñecas.

De la última semana de enero a la fecha se contabilizan en la entidad más de 10 personas ejecutadas, entre ellas, está el homicidio de un exfuncionario estatal, colaborador del ex gobernador Gabino Cué; el ex presidente municipal de San Miguel del Puerto; la esposa del ex director de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, así como una emboscada a autoridades comunales de esa misma localidad costeña.