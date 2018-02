Despojan a repartidor de 32 mil pesos

Un botín de 32 mil pesos obtuvieron dos individuos al asaltar al repartidor de una empresa mientras trabajaba en la colonia Emiliano Zapata.

El incidente sucedió a las 11:30 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Badiraguato y Agustín de Iturbide, afuera de una tienda de abarrotes.

A la hora citada se notificó al 911 que en el sitio se había cometido un robo con violencia y agentes de diversa corporaciones atendieron el reporte.

Los policías se entrevistaron con Rubén, de 22 años, que se identificó como repartidor de mercancía de una empresa.

El joven manifestó que minutos antes al salir del comercio tras realizar una entrega, se dirigió hasta su vehículo utilitario y que lo encontró con una puerta abierta.

Añadió que revisó el interior y que aparentemente no faltaba nada, luego cerró la puerta pero en ese momento le llegó un hombre por la espalda y le dijo que no se moviera y no dijera nada.

El reportante agregó que al estar inmovilizado vio llegar a otro sujeto que quebró uno de los cristales del carro y luego le exigieron el dinero producto de las ventas.

Los delincuentes “le pasaron báscula” y en una de las bolsas del pantalón le encontraron una bolsa de plástico en la que llevaba la cantidad mencionada, precisó.

“Cuenta hasta 20”

El perjudicado indicó que tras despojarlo del dinero, los hampones le pidieron que contara hasta 20 y que después podría llamar a la policía.

En el lugar se realizó el informe policial homologado y se orientó a Rubén para que interponga denuncia.