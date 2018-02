“A Chivas podría ir, a Tigres no”: Mohamed

Antonio Mohamed aseguró categóricamente que no dirigiría a Tigres debido a la adherencia que tiene con Rayados, su actual equipo. No obstante, reveló que sí tomaría riendas de las Chivas pese a su pasado como americanista.

“A Chivas podría ir, a Tigres No. En América solo trabajé. No iría a Tigres por respeto. Primero, no me van a llamar. Y segundo, por respeto a mí mismo”, aseveró el argentino en Futbol Picante.

Como todos recordaremos, el llamado ‘Turco’ no salió de la mejor manera del América a pesar a que les dio un título, por ende, comentó que sin ningún problema sería técnico del Rebaño toda vez que no se identifica para nada con los colores azulcremas.

“En Rayados hay un sentimiento. Es diferente, yo tengo una identificación con Monterrey que es diferente a la del América. Acá hay un sentimiento, algo que uno quiere. ¿Tú te imaginas lo que sería dirigir al otro equipo, cómo me recibiría la gente?”, sentenció.

Fuente: SDP noticias