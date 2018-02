Todo lo que tienes que saber de la abdominoplastia

¿Sabías que la abdominoplastia o cirugía de abdomen es de las que mayor demanda tiene en todo el mundo?

La abdominoplastia es una cirugía estética corporal que reconstruye la pared del abdomen eliminando el exceso de piel y de grasa, remodelando y estilizando el abdomen.

Puede eliminar las estrías que comúnmente aparecen después de un embarazo o cuando has tenido una pérdida de peso considerable.

Antes de someterte a este procedimiento quirúrgico debes tomar en cuenta alguna cosas.

Dieta

No es una técnica de adelgazamiento, personas con obesidad y sobrepeso no son candidatas ideales ya que los resultados no serán los mismos.

Se debe llevar una dieta antes y después del procedimiento para tener un mejor resultado, pero además de eso el cuerpo necesita de nutrientes para una óptima recuperación.

Anestesia general

El procedimiento tiene una duración de tres horas aproximadamente y se usa anestesia general. Se requiere de una noche de hospitalización y deberás estar acompañada en todo momento.

Cicatriz

Esta cirugía dejará una cicatriz a la altura del pubis en la parte baja del abdomen. Es larga pero no se notará con tu pantaleta o bikini.

Cigarro

Si fumas, deberás dejar el cigarro un mes antes y después de terminar la recuperación para tener una buena cicatrización.

No te hará bajar de peso

Algo que se debe tener muy claro es que no es tratamiento contra la obesidad. Sí, bajarás unos kilos debido a la eliminación de grasa, pero nada más.

Recuperación

Los primeros días deberás permanecer en reposo total y necesitarás ayuda, deberás prever que al menos dos semanas estarás recuperándote.

Resultados

Transcurridos tres meses aproximadamente desaparecerá en gran medida la inflamación y se empezarán a ver los resultados. Pero hasta después de seis u ocho meses se notará la diferencia.

Elige a un buen cirujano

Debes tener especial cuidado al elegir al especialista que te realizará el procedimiento, existe un directorio en donde puedes buscar el nombre del especialista. El Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, publica y actualiza su información en un directorio médico.

Beneficios:

Mejorarás tu apariencia física.

Tonificarás los músculos del abdomen.

Reducirás medidas.

Lograrás el vientre plano que siempre quisiste.

Gracias a esta cirugía, mujeres y hombres pueden lucir una figura más estética.

Fuente: Salud 180