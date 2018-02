Alerta por robo de carros a Europcar

Levante “Pato” vuelo por la Alcaldía

“Se le hace bolas el engrudo” al PAN

Dará Peña ¡espaldarazo! a la “Gober”

Alerta por robo de carros a Renta Car…Lo que no deja de alertar, de que al rato pudieran darse hechos de inseguridad como los suscitados en las grandes ciudades, es el robo que de madrugada perpetraran contra la empresa arrendadora Europcar, ubicada en el bulevar Jesús García Morales, rumbo al Aeropuerto, por la forma en que varios sujetos se llevaran cuatro carros, que a las horas recuperaron.

Por ser un tipo de atracos que anteriormente sólo se veían en urbes como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, entre otras, pero que ahora se registrara aquí en Hermosillo, y si no se llevaron más autos, aunque en un principio se había manejado que eran once los robados, muy seguramente es porque eran los únicos que estaban en ese momento, por lo que así estuvo ese sonado suceso. De ese pelo.

En un asalto con violencia que fuera reportado por el gerente de ese negocio, un tal Carlos N., al denunciar que forzaron la chapa de la puerta principal, lo que corroboraron los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Municipal, porque después de hacer una revisión del inventario, confirmaron la desaparición de los citados vehículos, de diferentes marcas y modelos recientes.

Así que es un acontecimiento delictivo fuera de serie y en serio, que sí que debió haber hecho que los mandamases de la seguridad estatal pararan antenas, por lo peculiar del mismo, al no ser normal que con esa facilidad lleguen y se lleven varias unidades motrices de un jalón, lo que deja en claro que no son unos hampones cualquiera, si no tal vez de los llamados del crimen organizado. ¡Tómala!

Y quien muy probablemente ya también debió haber tomado nota de ese latrocinio sobre ruedas, es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles en Sonora (AMDA), Roberto Gómez del Campo, quien de por sí acaba de salir a ventilar que prevén descenso en las ventas para el 2018, y es que esas agencias automotrices ya han sido blanco de esos criminales en otras localidades.

O séase que hasta con esa clase de delincuencia ya están teniendo que batallar por estos lares, por ese madrúguete que “le pegaran” a los de Europcar, que se quiere suponer que no saben ni por donde les llegaron, con todo y las dudas que hay contra algunas de esas negociaciones, sobre todo las que tienen que ver con loteros que comercializan esos “carruajes”, por como a veces los han “levantado”. ¡Ups!

Aún y cuando ya a todos los niveles está esa rampante inseguridad en esta Capital y para seña está la asaltada a mano armada que sufriera en plena actividad la estética “D’ Magda Salón”, en la colonia Residencial de Anza, cuando dos ladrones irrumpieron y despojaron a la dueña de más de $7 mil pesos, así como a los clientes que estaban en ese instante, a los que terminaron de hacerles “el pelo”.

Pues ese hurto ocurrido la tarde del pasado sábado quedó videograbado por una cámara que hay en el establecimiento, por lo que en el video se observa la crudeza con que el par de individuos ingresa con gorras y cubriéndose el rostro con pañuelos, en lo que es una realidad que enfrentan los comerciantes hermosillenses, al aflorar que aquí ocurren más de la mitad de los asaltos que se cometen en el Estado.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Levante “El Pato” vuelo por la Alcaldía…Quien oficialmente ya levantó el vuelo en pos de la candidatura por la alcaldía de Hermosillo, es Ernesto de Lucas Hopkins, el famoso “Pato”, luego de que ayer por la mañana se registrara como aspirante a ese cargo por el tricolor, en un acto celebrado en el PRI Estatal, al que llegó acompañado de su esposa Maru De Lucas y su abuela Lila Grijalva de Hopkins.

En lo que es una contienda interna en la que de Lucas Hopkins no irá solo, ya que previamente también se apuntó como precandidato un tal Francisco Javier Tapia Lucero, quien a todas luces se percibe que sólo lo hizo para “darle sabor al caldo”, por ser un perfil al que no le ven el más mínimo nivel para tener esos alcances, de ahí que ya se le catalogue como un “Juanito” o para que haga las veces de sparring. ¿Será?

Así que una vez que el recientemente ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) o “El Pato” de Lucas hiciera la entrega de la respectiva documentación señalada por la convocatoria, para cumplir con ese preregistro, ahí mismo aleteó o más bien adelantó que planteará propuestas dirigidas a la militancia para ganarse su confianza y así ser designado en la asamblea del próximo 11 de marzo. De ese vuelo.

De ahí que para abrir boca es que ventilara, que una de las problemáticas más sentidas que aquejan a los hermosillenses y sonorenses en general, es la percepción de inseguridad, de ahí que sea de la idea de que para empezar debe combatirse el robo en sus diferentes modalidades, así como el consumo de la droga llamada “crystal”, a la par de la violencia intrafamiliar, con una política de cero tolerancia. ¡Vóitelas!

De tal forma que a su estilo de creativo, audaz y propositivo, lo que es Ernesto llegando y llegando y ya armó polémica, como lo exhibe el que días atrás también propusiera que el resto de los candidatos de los demás partidos políticos se sometan a un antidoping, aunado a que dijera estar dispuesto a abrir las puertas de su casa, pa´ que vean el como vive, a pesar de los cargos públicos que ha ocupado. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Se le hace bolas el engrudo” al PAN…Y mientras que por el lado de los “prillístas” ya hay una “lluvia” de registros y algunos hasta andan en plena labor proselitista, los que le siguen jugando al “tapado” son los panistas, como lo evidenciara la cabecilla interina del PAN estatal, Alejandra López Noriega, al rechazar dar a conocer el cómo están las preferencias de sus suspirantes según las encuestas.

Razón por la cual es que continúa siendo un misterio quienes serán los “buenos” por el panismo para contender por los diferentes puestos de elección popular, sobre todo la senaduría y las alcaldías, como parte de la coalición con el PRD y el Movimiento Ciudadano, ya que lo que es la por algo también “tapada” de López Noriega, simplemente no soltó prenda en la conferencia a la que recién convocara.

Ya que es una tardanza que ya ha hecho levantar sospechas, de que se les hizo “bolas el engrudo”, a la hora de hacer esa selección de los que quieren un “hueso” para el actual proceso electoral, por como dicen que ya descartaron al que habían perfilado para el Senado, como es al resucitado de Ramón Corral, luego de que como el pez muriera por la boca, al criticar de más a los mismos panuchos. ¡Pácatelas!

Y lo mismito dan cuenta que le sucedió a la que ya daban como segura abanderada para tratar de recuperar el municipio de esta “Capirucha”, como es el caso de la antisocial de Myrna Rea, quien al ya no verla tan a la segura, es por lo que hacen saber que mejor se rajó, de ahí el porque Alejandra se reservara para el fin de semana los nombres de los candidatos que los representarían, y que todavía están por verse.

Eso al escudarse en que la convocatoria vence el venidero domingo 11 de febrero, de ahí que inventara que aún por estos días están realizando consultas en los municipios, en contraste con los precas a senadores del PRI, como son Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, por como ya están en plena precampaña. Así la ventaja que les llevan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dará Peña ¡espaldarazo! a la “Gober”…La que sí que va a representar otro ¡espaldarazo! para la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, es la visita de doctor que el próximo “San Lunes” hará a Nogales el “Presi” de la República, Enrique Peña Nieto, para por fin inaugurar el tan esperado nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa frontera. ¡Qué tal!

Si se toma en cuenta que en base a lo anticipado por el enlace de la Secretaria de Gobernación, Wenceslao Cota, es el único evento que tendría programado el Mandatario de la Nación, de lo que deducen que vendría de entrada por salida para poner en operación esa saludable obra en la que invirtieran más de $900 millones de pesos para beneficio de afiliados del IMSS del norte del Estado.

No obstante y que el mismo Cota Montoya aclarara, que todavía estaban a la espera de que el Estado Mayor presidencial les definiera la agenda a cubrir por Peña Nieto, así como el horario, por lo que en un descuido y podrían agregarle algún otro acto, aprovechando que andará por esa zona, pero lo cierto es que por ya estar por finalizar su sexenio, lo que son sus giras ya no tienen el mismo impacto e interés.

Aunque cualquiera que sea el caso, los que ya deben de andar chicoteados, en lo que tiene que ver con los preparativos para recibirlo, son los operadores del Seguro Social de por acá, encabezados por el delegado, Miguel Jiménez Llamas, y más cuando se habla de que ese “pisa y corre” que haría sería en exclusivo para ellos, lo que de alguna manera los compromete más directamente para recibirlo con fanfarrias.

Aunado a que se da por descontado que Pavlovich Arellano también estará al pendiente de todos los detalles para darle la bienvenida a Peña, y que como siempre se sienta como en casa, aunque en el ínter la “Gober” no le ha bajado a la chamba, y para prueba está que ayer por la tarde entregara Proyectos Productivos en la colonia Gómez Morín, en un evento popular que encabezara en el Parque Solidaridad.

Correo electrónico: s_verdugo@hotmail.com