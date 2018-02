Roban de arrendadora cuatro vehículos en La Manga

Cuatro vehículos que se encontraban en un negocio de renta de automóviles fueron robados durante la madrugada de ayer en Hermosillo.

El robo con violencia sucedió en un establecimiento situado en la confluencia del bulevar Jesús García Morales y calle Aviación en la colonia La Manga, en el sector poniente de la ciudad.

Fue alrededor de las 6:30 horas cuando se pidió la presencia de autoridades en el sitio porque reportarían un hurto por lo que acudieron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Policía Municipal, quienes se entrevistaron con el gerente de un negocio de renta de vehículos.

El hombre manifestó que la seguridad de las instalaciones fue violentada y que había señales de ello en la chapa de la puerta principal.

Añadió que del lugar, fueron robados al menos once vehículos de diferentes marcas y modelos, aunque dijo que tendría que revisar la bitácora de la empresa para precisar el número y finalmente se informó que fueron cuatro los vehículos hurtados y no once.

Los elementos de la PESP quedaron a cargo del reporte, realizaron el informe policial homologado y orientaron al perjudicado para que interponga denuncia en una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común especializada en robo de vehículos y maquinaria agrícola.