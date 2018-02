Matías Almeyda cede y buscará un asesor deportivo para Chivas

La crisis de las Chivas de Guadalajara es cada vez más grave, sobre todo para Matías Almyeda, quien no solo funge como entrenador del equipo, sino también como el director deportivo. Es por lo anterior que el estratega argentino ya habló al respecto con el propietario del club, Jorge Vergara.

“Hace rato, hablé con Jorge (Vergara) y analizó la posibilidad de tener una persona que me pueda ayudar, me he reunido con algunos, pero la decisión debe ser fría, no por estar perdiendo hay que traer a alguien, sino pensando a futuro. Existe esa posibilidad”, reveló el estratega.

De la misma manera, Almeyda señaló que el nuevo elemento de su cuerpo técnico debe cumplir con ciertas características, como no querer quedarse con su puesto, para que sume lo más posible a un proyecto a largo plazo.

“Sí, tiene que ser alguien con perfil de chivas, que haya estado acá, y que no quiera ser entrenador, va a ser fundamental. No sé si llamarlo director deportivo, alguien cerca que podamos hablar y que sea parte de nuestro cuerpo técnico, buscamos a una persona y prácticamente lo tengo, pero falta un poco”, agregó.

El último director deportivo de Chivas fue Jaime Ordiales en 2016, cuando fue removido de su puesto, el cual fue absorbido por el propio entrenador argentino, quien desde entonces se ha tenido que hacer cargo de temas dentro y fuera de la cancha.

Fuente: SDP noticias