Insta Maloro a ir unidos por nuevo federalismo

Junto a su compañera de fórmula, Sylvana Beltrones, el aspirante a la candidatura al Senado del PRI exhortó a diseñar el país de abajo hacia arriba

A ir juntos en la lucha por un nuevo federalismo y por diseñar el país de abajo hacia arriba, desde los cimientos, desde las comunidades, llamó el precandidato del PRI al Senado de la república, Maloro Acosta, a los militantes de su partido en Guaymas.

Junto con Sylvana Beltrones, Maloro Acosta recorre desde el sábado los municipios que son cabecera de distrito en Sonora, de camino a la asamblea electiva del 16 de febrero en la que los priistas habrán de validar a los aspirantes a integrar la fórmula del PRI para el Senado y la tarde de este miércoles se reunieron con el priismo del Puerto de Guaymas.

El encuentro con militantes se llevó a cabo en la sede de este partido, donde se dieron cita ex dirigentes del tricolor en el puerto, ex presidentes municipales, dirigentes de sectores, delegados y consejeros en general.

Allí, Maloro Acosta reiteró el llamado a la unidad como única estrategia de triunfo y de resultados más allá del 1 de julio.

En su mensaje, externó que tras haber vivido intensamente la experiencia de ser presidente municipal de Hermosillo, cargo en el que actualmente tiene licencia, está plenamente convencido de la urgencia de alzar la voz y concretar acciones en pos de un nuevo federalismo que favorezca a las haciendas municipales.

“Como presidente municipal de Hermosillo nos tocó vivir la adversidad en todos los sentidos, la falta de recursos para responderle a la gente; aun así, en Hermosillo hay un antes y un después, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo”, dijo.

“Pero la realidad es que para cambiar las cosas tenemos que construir el país desde abajo, desde los cimientos, no podemos pretender construir una casa del techo hacia el piso y así es como lo ven allá en el centro del país”, añadió, y afirmó que para luchar por ese nuevo federalismo Sylvana Beltrones y Maloro Acosta quieren ser quienes vayan y peleen por mejores condiciones, “ni más ni menos de lo que te mereces, de lo que merecemos los sonorenses”.

Y refirió que lo que ha vivido Guaymas y tantos municipios en los últimos años no se debe repetir, ni la falta de recursos, ni gobiernos que no respondan a la gente, se debe garantizar que se decida correctamente sobre los recursos públicos “para que estos no se queden en los bolsillos de unos cuantos cuando deberían estar en las colonias”.

Hoy estamos en Guaymas tocando la puerta y convocando al priismo a que vayamos en el único camino seguro de la victoria que es el camino de la unidad y justo aquí nos une el orgullo de nuestra historia y sabemos que unidos podemos y debemos ganar y hacer ganar al mejor hombre para la presidencia de la república y para seguir apoyando a la Gobernadora Claudia Pavlovich para siga haciendo crecer a Sonora y a nuestros municipios.

Con su respaldo, Sylvana y yo estaremos regresando pronto para hablarles al detalle de las propuestas por un México y un Sonora mejor y para llevarnos las suyas, las de los guaymenses que quieren hacerse escuchar desde el Senado, propuestas para mejorar las condiciones del sector pesquero.

Tengan la seguridad que tenemos la voluntad, las ganas y la capacidad para corresponder a su confianza, finalizó.