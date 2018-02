Combatiremos la corrupción, frase muy trillada que la ciudadanía no cree

Que no empiecen los nuevos precandidatos con discursos cursis de que van a combatir la corrupción, porque esa gran mentira no la cree la ciudadanía. Cuando Guillermo Padrés Elías tomó protesta como gobernador del estado de Sonora, fue lo primero que declaró. Luego, duró dos meses citando a conferencia de prensa todos los días por la mañana, en donde repetía una y otra vez que combatiría la corrupción, porque su gobierno sería honesto y muy transparente.

Los candidatos deben de plantearle a la gente un plan de gobierno en donde se comprometan a solucionar los problemas de las comunidades y sus habitantes. El combate a la corrupción es una frase muy trillada que la ciudadanía la detesta, por lo tanto, deben de tener mucho cuidado, que por hacerle al “honesto” salgan raspados y pierdan las elecciones. En campaña, como todos sabemos, los candidatos prometen hasta lo imposible para ganar la elección. Eso ya no funciona.

Hay candidatos que aseguran que acabarán con la pobreza, cuando los países más desarrollados del mundo también sufren de este mal -La pobreza extrema-. En una ocasión entrevistaron al pintor y creador español, Salvador Dalí y le preguntaron que si cuál era la solución para acabar con los pobres y este respondió: Matándolos. Es que Dalí está loco, comentaron los críticos, pero desgraciadamente decía la verdad, esto es, quiso decir que no había una solución…

Sí se puede salir de la pobreza extrema. Es cuestión de que los políticos no le roben tanto al pueblo, que solo busquen hacerse ricos en pesos y no millonarios en dólares. Hay políticos – y muchos -, que tienen mansiones en diferentes ciudades de México y en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto no lo digo yo solamente, lo sabe todo el mundo, principalmente el gobierno con sus tres poderes, porque son parte de la corrupción. Es cuestión que se investiguen las propiedades de cada uno de ellos.

Por eso “ya chole” con ese discurso de que combatirán la corrupción, porque la gente está harta de tantos engaños y quiere solución a sus problemas. La ciudadanía quiere más empleos dignos y bien pagados para que las familias tengan lo más indispensable, como frijoles y tortillas y, por supuesto, café. Déjense de mentiras y comprométanse con los vecinos de los barrios y colonias (ricas y pobres). Los ricos no tienen la culpa de ser ricos… los pobres tampoco.

Sin embargo, hay familias que tienen mucho y otras que no tienen nada, pero así es el mundo, y siempre ha sido así…Los políticos deben de trabajar para que el pueblo viva mejor. Los empresarios y el gobierno pagar buenos salarios, porque no es posible que un egresado universitario gane el salario mínimo, o un poquito más. En Hermosillo hay profesionistas que dejaron de ejercer porque no ganaban bien. Ahora tienen sus carretas de tacos, o de hordog…y les va bien, muy bien.

Los médicos y enfermeras hacen falta en los hospitales, los contadores en las empresas, los maestros en las aulas de clases, etc…En los últimos meses hay profesionista de todas las ramas que se endeudaron con un auto nuevo y son choferes Uber…Las empresas no pagan bien, ni los gobiernos de los tres niveles…Algo está fallando en México, o todo está fallando. Sin embargo, los mexicanos tienen confianza de que la situación mejore… ¿Cuándo?, algún día.

Instala Secretario de Gobierno comisión para prevenir trata de personas

Con el inicio de los trabajos la Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas, en Sonora trabajaremos con el compromiso de lograr buenos resultados en este delicado tema, expresó Miguel Ernesto Pompa Corella, al inaugurar la primera sesión de esta Comisión conformada por delegados y representantes de dependencias de los tres niveles de gobierno.

Pompa Corella aseguró que la instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano es crear los protocolos necesarios en prevención y combate a la trata de personas, ofrecer buenos resultados a favor de las víctimas de este delito y erradicar esta mala práctica que afecta a niños, niñas, adolescentes y adultos.

“En el 2018 habremos de crear estos protocolos para que se vuelva una política pública que en automático quienes estamos aquí nos activemos al momento de presentarse un caso”, expresó.

El Secretario de Gobierno, destacó que trabajando unidos y con un mismo objetivo se rendirán buenas cuentas en el tema y la protección de los sonorenses.

Yuriria Álvarez Madrid, Directora General del Programa Contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció que en Sonora las comisiones sean abiertas al público y asistan representantes de asociaciones civiles y funcionarios de los tres niveles de gobierno, al demostrar que se trabajará con transparencia.

Recomendó aplicar en los trabajos de la comisión la evaluación y rendición de cuentas, la institucionalización y sintonización de datos, para contar con protocolos y políticas públicas a favor de los sonorenses en el tema de prevención y combate al trato de personas.

Los taxistas del aeropuerto conducen a altas velocidades por el boulevard García Morales

Las autoridades del Departamento de Tránsito Municipal de Hermosillo, deben de vigilar a los choferes de los taxis del aeropuerto de Hermosillo, porque conducen “como locos” por el bulevar García Morales, tanto cuando van a su sitio, como cuando regresan a él. La velocidad mínima de estos “cafres del volante” es de 100 kilómetros por hora. Los patrulleros de tránsito se hacen como que no miran, porque a diario se la pasan deteniendo vehículos en ese boulevard.

Los taxistas al parecer siempre llevan prisa, al grado de no medir las consecuencias, porque conducen a altas velocidades rebasando por los carriles de la derecha y de la izquierda, ya que no soportan que a otros vehículos les corte la velocidad. Creo que son irresponsables al ponen en riesgo la vida de sus pasajeros, la de otras personas que viajan en otros autos y la de ellos mismos. Este es un llamado para la jefa de tránsito, para que ponga orden en este boulevard y otros.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

