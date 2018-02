Descartan situación de alerta por robos a mano armada

Hermosillo no está en una situación de alerta por robos a mano armada, por lo que se debe evitar el pánico colectivo, aseveró la alcaldesa interina, Angelina Muñoz Fernández.

Indicó que para evitar este tipo de especulaciones serán más abiertos con los números y estadísticas que ofrecen autoridades de Seguridad Pública Municipal, además de que trabajarán con vecinos inconformes en diversos sectores.

Esto ante algunos robos que han ocurrido a mano armada en la ciudad y otros que circulan a través de redes sociales, los cuales aseveró Muñoz Fernández, algunos no ocurrieron en la capital sonorense.

“No estamos en una situación de esa naturaleza, verdaderamente no quisiera que se creara una situación de pánico, no estamos así, no lo estamos, afortunadamente no estamos”, aseguró.

Argumentó que la estrategia de seguridad funciona, pero debido a la percepción no se abona a ello, además de videos que circulan en redes sociales los cuales no son de la ciudad

“No se abona nada lo que se publica si esos videos que nos están metiendo en redes no corresponden a nuestra ciudad, si una ama de casa, un comerciante ve eso, pues ponen el grito en el cielo”, expuso.

Puntualizó que continuarán trabajando con los comités de vecinos para mejorar la seguridad en los diversos sectores de la ciudad, atendiéndolos de manera personal.