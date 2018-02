Captan a Alejandro Fernández con unos kilos de más

Alejandro Fernández se presentó en la Feria de León, y su aspecto está dando de qué hablar, ya que en una fotografía compartida por medio de Instagram, se le ve luciendo unos kilos de más.

La imagen se subió a la cuenta de Barro Rosales, quien quiso presumir su amistad con el famoso cantante, pero jamás imaginó que su apariencia del Potrillo se terminaría robando los reflectores.

La foto muestra al hijo de Vicente Fernandez dentro de una aeronave, luciendo un outfit que no lo benefició del todo, pues se le ven sus ‘longitas’; dejando de lado la imagen que todas sus seguidoras tienen de él.

No cabe duda que los años no pasan de en balde y Alejandro disfruta de los placeres de la vida. Incluso él mismo desea regresar el tiempo y lucir delgado para sus seguidoras: “Otra de hace no tantos años, esta es la idea pa este año”, así lo escribió hace 3 meses en Instagram.

Fuente: SDP noticias