Trump guarda silencio sobre la caída de los mercados

El presidente Donald Trump ha mantenido un silencio poco característico desde que el mercado bursátil se precipitó, notable por un presidente empresario que regularmente apunta al mercado en alza como evidencia del éxito de su presidencia y sus políticas económicas.

Su reacción destacó los riesgos para los políticos que se atribuyen el crédito por las acciones en alza: la caída.

Trump evitó cualquier mención de la bolsa de valores durante un discurso económico el lunes en Ohio, e ignoró las preguntas que los periodistas le gritaban cuando regresaba a la Casa Blanca después de que los mercados habían cerrado por el día. No twitteó sobre el tema el martes por la mañana.

Al cierre del lunes, el promedio industrial Dow Jones había caído más de 1.150 puntos, su mayor caída de un día. Los mercados extranjeros se hundieron de la noche a la mañana.

Trump dejó que su portavoz principal, Sarah Huckabee Sanders, hablara por él.

“El enfoque del presidente está en nuestros fundamentos económicos a largo plazo, que siguen siendo excepcionalmente fuertes, con el fortalecimiento del crecimiento económico de EE. UU., El desempleo históricamente bajo y el aumento de los salarios para los trabajadores estadounidenses”, dijo Sanders en una declaración escrita emitida en respuesta.

Los recortes tributarios del Presidente y las reformas regulatorias mejorarán aún más la economía de los EE. UU. Y continuarán aumentando la prosperidad para el pueblo estadounidense.

En una entrevista el año pasado con The Associated Press, Trump pareció reconocer el riesgo de señalar a los mercados como una señal de progreso.

“Vives por la espada, mueres por la espada, hasta cierto punto”; dijo.

Durante sus comentarios de amplio alcance el lunes, Trump criticó a la líder demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi de California por describir como “migajas” las bonificaciones de 1,000 dólares o más que algunas compañías, incluso donde él habló, están dando a sus trabajadores como resultado de los recortes de impuestos .

También acusó a los demócratas del Congreso de ser “antiamericanos” por no aplaudir, incluso por noticias positivas durante su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada, en contraste con los republicanos, a quienes Trump dijo que estaban “totalmente locos, salvajes” por todo.

“Eran como la muerte”. Y antiamericano, dijo Trump sobre los demócratas.

“¿Alguien dijo traidor? Quiero decir, sí, supongo, ¿por qué no? ¿Podemos llamar a eso traición? Por qué no? Quiero decir, ciertamente no parecían amar mucho a nuestro país “.

Pelosi respondió en Twitter: “Todos los estadounidenses deberían estar alarmados por cómo @realDonaldTrump está trabajando para que la lealtad hacia él sea sinónimo de lealtad hacia nuestro país. Así no es como funciona la democracia”.

Fuente: debate