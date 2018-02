Reaviva repudio doble feminicidio

Reaviva repudio doble feminicidio…El que vaya que vino ha avivar el repudio que hay por la creciente violencia contra las mujeres, es el doble macabro asesinato que acaba de quedar al descubierto en Nogales, perpetrado por Macario Antonio, de 34 años edad, al matar a su tía Ernestina, de 48 años, y enterrarla en el patio de su casa; y es que en octubre del 2016 ya había hecho lo mismo con su esposa.

Así estuvieron esos dos nuevos feminicidios que impactaran a la ciudadanía y cuya indignación de alguna manera se contrarrestó por el rápido esclarecimiento de los mismos por parte de los Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular Rodolfo Montes de Oca, luego de atrapar al asesino ya confeso, del que sospechaban por la desaparición de su cónyuge. De ese pelo.

Y es que las dudas surgieron por la forma tan repentina en que igual desapareciera Elsa Ernestina, desde el 29 de enero, de ahí que el también apodado “Macho” fuera detenido el 1 de febrero, para terminar declarando que la asesinó porque seguido discutía con ella y que el día del crimen aprovechó que dormía para golpearla, quitarle la vida y luego sepultarla, hasta que los familiares denunciaran. ¡Zaz!

De ahí que el homicida ahora deberá responder por los delitos de feminicidio e inhumación de cadáver, dejando además en la orfandad a cinco hijos, de entre 6 y 13 años de edad, en lo que es un suceso que ha conmocionado a todo mundo, razón por la cual es que Montes de Oca Mena reiterara la política que hay, de ¡¡cero tolerancia!! contra esa clase de actos de barbarie que atentan contra las féminas. ¡Tómala!

Y más en casos tan brutales como esos, en los que hay premeditación, alevosía y ventaja, además de saña, por lo que sí que no debe estar muy completo de la cabeza quien comete esas atrocidades y todavía anda como su nada, después de enterrar esos cuerpos con signos de violencia en la parte trasera de una casa ubicada en la calle Corregidora No 426, en la colonia Centro de esa frontera. ¿Cómo la ven?

Pero que otra cosa podía esperarse, cuando el mismo Macario Antonio les decía a sus vecinos que era Dios y que había matado y enterrado a su mujer Vianey, eso cuando se emborrachaba, aunque ya después lo negaba, al asegurar que lo abandonó por otro hombre para irse a los Estados Unidos, con lo que una vez más se confirmó que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Así de trágico.

Es por eso que ya está interviniendo hasta la Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Genero de la Fiscalía, Claudia Indira Contreras, a fin de atender de manera integral ese horrendo hecho y no sólo desde el punto legal, sino también para brindarle una atención sicológica a la familia, pero sobre todo a los niños, eso al margen de que pidan la pena máxima para el matón en mención. ¡Pácatelas!

Por ser unos lamentables acontecimientos en los que deber sentarse un precedente, como es aplicando todo el peso de la Ley, por el sadismo con que fueran cometidos esos crímenes, y peor cuando una de las víctimas era la madre de cuatro de los vástagos que procreara con el hoy criminal, de ahí que todo apunte para que pase el resto de sus días tras las rejas y no es para menos, por esa aberración. ¿Qué no?

Se aparece sonriente Roberto Romero…Tal como se veía venir, el que ayer se presentó y salió con muy buen semblante del Juzgado Sexto, localizado en el Cereso I de esta Capital, es el ex Secretario de Gobierno del anterior sexenio padre$i$ta, Roberto Romero López, derivado de la aparente confianza de alguien que sabe que no le harán nada, tan es así que hasta cínicamente se le viera sonreír. ¡Ñácas!

Y para quien dude de lo anterior o de esa desvergüenza y seguridad que exhibiera Romero López, es que incluso se reservó el derecho a declarar ante esa instancia juzgadora, en torno a las imputaciones por abuso de confianza y tráfico de influencias en perjuicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), lo que denota que hasta ese lujo se está dando.

Pues al ser abordado por los representantes de los medios de comunicación, quien era considerado el número dos en la administración del encarcelado ex gobernador, Guillermo Padrés, se escudó en que no tenía comentarios, por según él ser un asunto de carácter jurídico y que lo va a resolver en ese campo, cuando ciertamente es algo que le atañe a todos los sonorenses, por las corruptela$ que les achacan.

Con eso queda en claro que sigue corriendo el tiempo legal que tiene el Juez para dictarle un auto de formal prisión o de libertad, que es un periodo de 72 horas, lapso en el que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) deberá aportar las pruebas necesarias para solicitar que lo dejen encerrado y desde la cárcel lleve los procesos que le han promovido, para borrarle la malévola risa que ha mostrado. ¡Vóitelas!

De tal forma que ahora sí que será cuestión de días para ver si el acusado y amparado de Roberto logra librar la prisión, que es lo más probable que suceda, después de que su esposa y ex diputada local panista, Mónica Paola Robles Manzanedo, obtuviera la libertad condicional por las mismas querellas, luego de igualmente fuera deportada de Arizona, como lo hicieran con él el pasado 1 de febrero. Así la percepción.

Le sale lo pendenciero a funcionario…Quienes se está confirmando que han resultado hasta unos Juan Charrasqueado, son los funcionarios que integran el gabinete del alcalde guaymense, Lorenzo De Cima, y para prueba está la trifulca que ahora provocara el fin de semana en un bar de San Carlos el director de “Desarrollo” Social, Juan Carlos Valenzuela Vielledent, de la cual sacara la “píor” parte.

Ya que en base a la demanda que por ese motivo quiere interponer Valenzuela Vielledent, asegura que le fracturaron la mandíbula, después de que en el congal “La Bartina” un parroquiano de Cajeme no se amilanará ante las bravatas y arrebatos con que se conduce, porque no obstante y que primero lo agrediera el iracundo vividor público, no se quedó con ella y lo sentó de un golpe en la quijada. De ese vuelo.

Por lo que dan cuenta que el también precandidato por el taliPAN a la diputación local por el Distrito VII terminara tirado e inconsciente en el estacionamiento de ése mal afamado emborrachadero, por lo que al entrar en su defensa uno de sus acompañantes también “le surtieron”, al no salir del suelo, por lo que al ya “calentarse” el ambiente y los ánimos, aquello se convirtió en un toma y daca de todos contra todos.

En ese bochornoso pleito es en el que se viera involucrado Juan Carlos, mismo que lo evidenció de cuerpo entero, en cuanto al perfil pendenciero con que se le conoce y que en nada le abona a su guajiro sueño político, como es el de querer ser legislador, con todo y que de agresor ahora está tratando de asumir el papelón de víctima, de ahí que digan que el que no lo conozca que lo compre o se lo crea.

Y una evidencia más de que ya de todo está pasando en Guaymas, ahí tienen que ayer a media mañana causara pánico una presunta balacera en el Gimnasio Municipal, donde realizaban el pago del programa Prospera de la Sedesol, por lo que quienes estaban haciendo fila se tiraron al piso y otros sufrieron crisis nerviosa, pero al final resultó que sólo habían sido unas piedras lanzadas desde una escuela cercana.

“Teje fino” “Gober” para atraer empleos…Y la que sí que ha seguido “tejiendo fino” para atraer más inversiones a Sonora, es la Gobernadora Claudia Pavlovich, y para muestra basta un botón, por como ahora anunciara que en Hermosillo y Agua Prieta se generarán dos mil nuevos empleos en la industria textil, al concretarse el proyecto de ampliación de la empresa Gildan. Así el acierto.

Dicha buena nueva se cristalizó después del encuentro que sostuvieran Pavlovich Arellano con el Vicepresidente de ese consorcio textilero en México, Freddy Barrantes, para darle pa´ delante a esa cantidad de plazas laborales, ya que con miras a incrementar su producción, en el presente 2018 contratarán 500 puestos en esta Ciudad del Sol, y otro número igual en esa localidad fronteriza.

Y por el estilo para el venidero año sumarán otras mil de esas posiciones de trabajo en ambas municipalidades, de ahí que Claudia resaltara que serán de gran impacto para el sector laboral, y que son resultado de la confianza y certeza jurídica que hay en el Estado, por como están impulsando un gobierno facilitador que abre las puertas a las nuevas inversiones, como la que ahora pactaran. ¡Qué tal!

Luego entonces y para que quede más clara la trascendencia que tiene esa compañía, señalan que en esta “Capirucha” Gildan cuenta con operaciones a través de Cactex de México, con una planta de más de 1,160 trabajadores; en tanto que en la frontera aguapretense, por medio de la filial Alstyle Internacional, operan con 1650 obreros dedicadas a esas labores de la textiliada. Ni más ni menos.

Casi por nada es que la “Gober” les propusiera que consideraran para darles chamba a los estudiantes graduados en el curso de confección industrial de ropa del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), por ya estar debidamente preparados, de ahí que no estarían empezando de cero, a la hora de integrarse a su plantilla, motivo por el cual es que muy seguramente que los sumarán.

