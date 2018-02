Perfumes de Kardashian facturan 10 millones de dólares en 4 días

En tan sólo cuatro días Kim Kardashian agotó las existencia de su nueva colección de perfumes de la línea KKW Fragrance y facturó la friolera de 10 millones de dólares.

Los primeros 300 mil perfumes de su nueva línea, llamada Kimoji Hearts, se acabaron este domingo, tan solo cuatro días después de su lanzamiento y, paradójicamente, sin que sus compradores jamás los olieran, pues toda la campaña se centró exclusivamente en las redes sociales de la estrella mediática.

¡Muy agradecida con todos los que obtuvieron mis nuevos perfumes! ¡¡No puedo creer que estén agotados!! ¡Espero que les gusten estos dulces aromas!2, agradeció a sus fieles seguidores.

Sus fragancias son presentadas en forma de corazón: BAE (Before Anyone Else) alude a la persona más importante en la vida de alguien, Ride or Die es sobre la confianza incondicional, y BFF (Best Friends Forever) celebra la amistad para siempre.

Sin embargo para este Día de San Valentín aún queda un perfume de la nueva colección Kardashian, su fragancia original, Crystal Gardenia.