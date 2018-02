Mauricio Ochmann defiende a Aislinn Derbez de las críticas por su aspecto

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están a días de convertirse en padres por primera vez, por lo que la actriz ya tiene una pancita muy notoria, y aunque a ella no le gusta verse al espejo y subir fotos, pues afirma que no se ve bien, su esposo no se cansa de apapacharla y decirle lo bonita que se ve, pese a las criticas de sus seguidores.

“A punto de reventar!! Ella insiste en que parece una ballena y yo no me canso de decirle que se ve hermosa…Te amo @aislinnderbez estos meses a tu lado han sido inolvidables”, escribió Mauricio en su cuenta de Instagram.

Por supuesto, Aislinn le contestó de forma muy divertida: “Parezco ballena, manatí, vaca, oso, todos esos… jaja te amoooo tantooo @mauochmann”, le comentó la actriz en su foto.

Fuente: SDP noticias