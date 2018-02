“Enloquece” las redes Ingrid Brans

La joven modelo compartió una sexy imagen en la que aparece sin ropa y posando de perfil

La modelo Ingrid Brans sorprendió de nueva cuenta a sus seguidores en instagram, al subir una fotografía en la que aparece desnuda.

La joven compartió una sexy imagen en la que aparece sin ropa y posando de perfil.

Pata acompañar la sensual fotografía escribió el siguiente fragmento de la canción “Desnuda” de Ricardo Arjona.

“Será que no me gusta la tapicería…pero creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Poe eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más…”.

La imagen alcanzó en tan sólo unas horas más de 25 mil “me gusta” y casi 600 comentarios.