Emeterio Ochoa seguro de ganar la elección interna del PRI y ser candidato a la alcaldía de Cajeme

Este miércoles se registrarán los aspirantes del PRI a las candidaturas de los 72 municipios de Sonora, entre ellos, Ernesto De Lucas Hopkins (Hermosillo), además de Emeterio Ochoa y Abel Murrieta (Cajeme), por lo que hay que estar muy pendientes, para en caso de un cambio de última hora. Usted y yo sabemos que en política todo puede suceder, más en estos tiempos en donde los jóvenes vienen empujando muy fuerte.

Entre los jóvenes se encuentra el diputado local, Emeterio Ocho, de apenas 32 años de edad, que estuvo como invitado en la mesa de café de los martes de Columnistas Políticos, quien buscará la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Cajeme, muy seguro de tener el respaldo de la mayoría de los priistas, principalmente de los barrios y colonias.

Emeterio, es un joven maduro, fue regidor en el trienio 2006-2009 y secretario de Desarrollo Social de 2012 al 2015, durante el gobierno municipal de Rogelio Díaz-Brown, por lo que conoce muy bien el municipio, tanto Ciudad Obregón, como el sector rural. Se siente muy seguro de ganar, ya que ha tenido mucho contacto con la gente y creo “que esa es mi fuerza política, dijo.

Está consciente que ganar la elección interna en el PRI no será cosa fácil, más cuando estará compitiendo con todo un personaje de la política y como servidor público, como lo es Abel Murrieta. Sin embargo, el haber sido regidor y secretario de Desarrollo Social del municipio le da la ventaja, porque conoce bien a los priistas de los barrios y colonias y él a ellos.

Tengo la voluntad y oficio político, además conozco bien todo el municipio. “Mi fortaleza es el trabajo y mi juventud, sobre todo, me gusta dar resultado en todo lo que emprendo”. Soy un hombre honesto y tengo la voz completa, afirmó. Antes de decidirse en buscar la candidatura del PRI a la alcaldía de Cajeme, habló con la Gobernadora Claudia Pavlovich y siento que le dio mucho gusto, “pero no me dijo que me iba a apoyar”.

Este miércoles solicitará licencia para retirase del cargo de diputado local y su lugar será ocupado por su suplente, el profesor Enrique Evangelista, porque ya no piensa volver, ya que tendrá mucho trabajo en su campaña. El joven Emeterio, aseguró que gracias al gran trabajo de la gobernadora Claudia Pavlovich, el PRI ganará la elección en Cajeme y en otras partes del estado sin problemas.

Fue claro al señalar que los principales problemas de Cajeme son la inseguridad, la imagen urbana y la administración pública. El alcalde Faustino Feliz Chávez ha hecho un gran trabajo al frente del municipio, pero los gobiernos no se construyen de la noche a la mañana. Dijo que la competencia del PRI será el PAN en las próximas elecciones, descartando a Morena y a Rodrigo Bours.

Señaló que en la competencia interna no buscará la división de los priistas, sino todo lo contrario. Dijo que ésta dejará un PRI más fortalecido y unido…Cajeme es un municipio que tiene 480 mil habitantes y alrededor de 200 mil votantes…Con 80 mil votos gana el PRI, sin problemas, afirmó.

Habrá dos mil nuevos empleos en Hermosillo y Agua Prieta: Gobernadora

En Hermosillo y Agua Prieta se ofertarán dos mil nuevas plazas laborales, la mitad de ellas en 2018, al concretarse el proyecto de ampliación de la empresa Gildan, industria dedicada a la manufactura textil.

Así se dio a conocer formalmente durante el encuentro que sostuvo la Gobernadora Claudia Pavlovich con Freddy Barrantes, Vicepresidente en México de Gildan, con quien revisó el proyecto que significa incrementar la producción y la contratación en corto plazo de 500 personas en Hermosillo y un número similar en Agua Prieta.

En Sonora trabajamos para ofrecer certeza jurídica, laboral, seguridad y somos un gobierno facilitador que abre las puertas a nuevas inversiones y generación de empleos, expresó la mandataria.

Ante presidentes de cámaras empresariales que atestiguaron este anuncio, la Gobernadora Pavlovich subrayó que los mil empleos que se generarán en 2018 y una cantidad similar en el siguiente año, son un gran avance para trabajadores de Agua Prieta y Hermosillo.

“Se los agradecemos muchísimo, sé que van a ser mil familias que van a estar tranquilas de que alguien les va a llevar un sustento, tener certeza de seguros médicos y de todo lo que ustedes ofrecen”, enfatizó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

