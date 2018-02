Sin Medias Tintas

¿Está en el aire caso Roberto Romero?

Reprueba en seguridad el Vanguardia

Mueven piezas en las bases de la PESP

Resultó un “puente largo” muy luctuoso

Van a la caza de los “coyote$” laborales

¿Está en el aire caso Roberto Romero?…Con todo y que los juicios contra los padre$i$ta$ acusados de ratas ya suenan a burla, por como al final no les hacen nada, pero contra el que advierten que todavía no está dicha la última palabra, es con relación al ex Secretario de Gobierno, Roberto Romero, quien hoy a media mañana podría presentar su declaración preparatoria. De ese pelo.

Pues en base a lo adelantado por el segundo de a bordo de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), un tal Francisco Vargas, siguen soñando despiertos con la posibilidad de que el Juez Sexto de lo Penal revoque el amparo con el que lo dejara libre a unas horas de ser detenido, después de ser deportado de Arizona, eso bajo el argumento de que puede volver a fugárseles, como lo hizo el año pasado.

Al ser la única causal con la que pretenden que a Romero López se le dicte prisión preventiva, para que lleve su proceso en el “bote” o tras las rejas, por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias en perjuicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarpa), no ser de los considerados como graves. ¿Así cómo?

Eso explica el porque después de tanto buscarlo, junto a su esposa Mónica Robles Manzanedo, quien fungiera como diputada, y luego de que fueran arrestados en Tucson, Arizona, por vencérseles la visa, al final con todo y que los extraditaron no pudieron proceder contra ella, al presentarse con una serie de amparos, de ahí el porque ha crecido la sensación de impunidad y no es para menos. ¡Tómala!

Porque a parte de que no se les ha podido meter a la cárcel, tampoco han logrado que regresen las entrada$ o lo que aseguran que se robaron, al grado de que al también ex gobernador panista, Guillermo Padrés Elías, están a punto de liberarlo, porque según la última resolución, hasta la orden de aprehensión por defraudación fiscal le “tumbaron”, por lo que ya nomás va faltar que hasta le pidan disculpas. ¡Zaz!

O séase que eso viene confirmar que las leyes están echas para que los funcionarios corruptos se las pasen por el arco del triunfo, por promoverlas quienes están en esos puestos, de ahí que “tengan el sartén por el mango”, y para quien dude de eso, ahí tienen la ridícula sentencia de seis meses de prisión que acaban de dictarle al ex director General de Auditoría Fiscal estatal, Valentín Castillo Garzón. ¿Cómo la ven?

Aún y cuando Castillo Garzón enfrentara querellas por uso indebido de atribuciones y facultades, por las auditorias a modo o amañada$ que hacían para beneficiar a los amigos de Padrés Elías, con lo que le provocaron un desfalco al SAT por más de mil 700 millones de pesos, de ahí que todavía le falten otros nueve enjuiciamientos, que es por lo que aún permanece en el Cefereso 11de Hermosillo. ¡Vóitelas!

Así que si se parte de ese impune antecedente, todo hace indicar que Roberto también la podría librar éste día, después de comparecer ante el juzgado, si se parte de que igual beneficiaron a su doña, Mónica Paola, porque es tal el encubrimiento legal, que le pasaron por alto el que hubieran huido, en lugar de enfrentar a la justicia derivado de las acusaciones por corruptelas que les achacan. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reprueba en seguridad el Vanguardia…Al que ahora sí que lo esperaron a la salida de la escuela, es a un confiado empleado del Instituto Vanguardia, ubicado en la esquina de los bulevares Navarrete y Real del Arco, para despojarlo de $110 mil pesos cuando se dirigía a depositarlos al banco, por lo que ustedes dirán si no son un negociazo redondo esos planteles privados. De ese tamaño.

En lo que es un historia o tipo de robadera que se ha venido repitiendo una y otra vez, a pesar de las recomendaciones hechas por los operadores de la Policía Municipal hermosillense, de la que es Comisario General Jorge Suilo, como es la de no transportar grandes cantidades de dinero, pero es evidente que les “duele el codo” para pagar vigilancia privada o ya de perdis el servicio de transporte de valores.

Al manejarse que son instituciones educativas tan “agarradas$”, que ventilan que en el caso del Vanguardia, hasta hace poco no estaban lo que se dice muy la vanguardia en su operación financiera, al aflorar que a pesar de la modernidad que ya había, todavía se presentaban con la “lana” en maletas para pagarle a los profesores cada día de “raya”, lo que estaba de no creerse. Ni más ni menos.

Sin embargo y a pesar de los pesares, pero ese atraco armado perpetrado por dos sujetos que huyeron a fuerza de carrera, demuestra que no han progresado mucho al respecto, con lo que de paso continúan exponiendo al alumnado, si se toma en cuenta que esa asaltada la perpetraron alrededor de mediodía, que es cuando hay más movimiento escolar, por lo que así está el latente riesgo que enfrentan. ¡Pácatelas!

Es por lo anterior que bien harían en hacerles un exhorto más enérgico a esos centros escolares, por de a cómo ponen en peligro a los alumnos y maestros, y todo por ahorrarse unos pesos, porque no es lo mismo que hagan eso los operadores de las gasolineras y constructoras, que han sido de las más afectadas por esos delincuentes, que escuelas como el Vanguardia, por haber más gente inocente de por medio.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mueve piezas en bases de la PESP…Quien vaya que ha seguido moviendo sus piezas, es el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, como lo prueba el que acaban de cambiar los mandos de las siete bases operativas del Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) que hay en la Entidad, para impedir que se cacen con sus jefaturas y plazas, y así evitar que creen posibles ligas.

Toda vez que de acuerdo a lo ventilado por García Morales, de lo que se trata es de rotar periódicamente esos cargos policiales, como en esta ocasión lo hicieran en Cajeme, San Luis Río Colorado, poblado Miguel Alemán, Mando Único Mazocahui, Campo 60 y Villa Juárez, con la mira puesta en mejorar los resultados hasta ahora alcanzados, en base a una buena estrategia operativa.

Ya que independientemente de los perfiles que estén al frente de la PESP, la consigna es la de darle continuidad a los planes de trabajo establecidos, y que han sido “un tiro”, pero además innovando y dándole oportunidad a todos los integrantes de esa fuerza policial, como lo exhibe que la comandante, Rosa Irene Martínez Ruelas, se convirtiera en la primer mujer en ocupar la base de Hermosillo.

De ahí el porque esa corporación ya está identificada como de las más afectivas, al reforzar las acciones preventivas en los municipios con una mayor incidencia delictiva, a la hora de apoyar las labores que realizan las Policías municipales, como lo refleja que sea la que más “golpes” le ha dado contra el hampa en sus diferentes modalidades, incluso en las que tienen que ver con el “Narco” y tráfico de ilegales.

Lo anterior a partir de una coordinación con el Ejército, para más que ni los mismos policías federales, que dependen de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que es delegado, Darío Figueroa Navarro, por como hasta hoy en día han seguido brillando…pero por su ausencia, por no vérseles mayor presencia, porque si acaso se aparecen, es cuando ya los maleantes están sometidos. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resultó un “puente largo” muy luctuoso…Y la que dan cuenta que ha recibido infinidad de muestras de solidaridad, es la directora de la Comisión de Vivienda de Sonora (Coves), Elly Sallard Hernández, por el sentido deceso de su apreciada madre, la señora Josefina Hernández Galindo de Sallard, doña “Pina”, como le decían de cariño, quien falleció el domingo a los 78 años de edad.

Con lo que está de más el señalar que el gabinete claudillista estará empezando semana de luto, por el viaje que emprendiera Galindo de Sallard para encontrarse con el Creador, después de que por años enfrentara con entereza y amor a la vida una enfermedad que la aquejaba, y es que Elly o Elia Sara es una de las funcionarias más estimadas y cercanas a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. Así la pena.

Es por eso de la convocatoria que ayer hubiera en la parroquia de Santa Elena, por parte de su familia, para en el marco de una misa que tuviera lugar a las 19:00 hora, orar por su eterno descanso y otorgarle el pésame a los familiares, para que el bálsamo de la resignación llegue pronto a sus corazones, por ser un trance que resulta inevitable, pero que jamás termina de aceptarse, por lo sensible del mismo.

Motivo por el cual es que nos sumamos a la expresiones solidarias y de afecto que ha habido alrededor de Elly y su entorno familiar, en lo que es un “puente largo” que sí que estuvo luctuoso, porque igualmente trascendió la repentina muerte del reportero gráfico del periódico El Sol de Hermosillo, Germán Murrieta, quien el pasado sábado fuera víctima de un inesperado y mortal infarto al corazón. Así de sorpresivo.

Casi por nada es un hecho que vuelve a confirmar que no somos nada o que ahorita estamos y al rato quién sabe, por como al capaz colega de Germán, lo sorprendiera esa afección cardiaca, aún y cuando horas antes estuvo conviviendo con su compañeros de trabajo, de ahí que su esposa e hijo todavía no puedan creerlo, y es por eso de los ruegos para que encuentren consuelo en Dios. Descansen en paz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Van a la caza de los “coyote$” laborales…Sí por la víspera se saca el día, la que todo hace suponer que podría estar llegando a su fin en el presente sexenio claudillero, es la era de los llamados “coyote$” o p$eudoabogado$ que sorprenden a trabajadores incautos en el ámbito laboral, por como ya no sólo no les están permitiendo operar, sino que incluso han procediendo legalmente contra ellos.

Esa es la nueva consigna que hay para sanear esa clase de corrupción a ese sector, de acuerdo lo sentenciado por el secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, al ventilar que actualmente todavía permanecen vigentes varias denuncias ante la Fiscalía de Justicia Estatal contra licenciados “piratas” que se dedican a interponer demandas falsas, de presuntos conflicto laborales. A ese grado.

Pero por si quedaran dudas, lo que es Valenzuela Ibarra incluso dio detalles de uno de esos abogadillos “hechizos” que ofrecía sus servicios por fuera de oficinas de ese ramo, ubicadas en el Centro de Gobierno, al que detuvieran, por comprobarse que interponía querellas inexistentes o con documentos falsificados, aunque con todo y eso logró librarla o salir bajo fianza. Así la vaquetonada.

No obstante que con esos procesos que ya ha habido, el mensaje está más que mandado, de que esa es la nueva política que hay, de no permitir que esos mal afamado “picapleitos” continúen medrando o haciendo su “modus vivendi”, a costa de la necesidad de defensa que puedan tener los empleados despedidos, ya que ahora no se le está permitiendo litigar a quienes no hayan pasado por la universidad.

De tal forma que con eso queda en claro que ahora están promoviendo que sean unos verdaderos profesionales, con valores y principios, los que se dediquen a ejercer esa profesión, que no por nada es de las más desprestigiadas.

Correo electrónico: s_verdugo@hotmail.com