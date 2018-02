Representarán al cobach 17 Escuderías

Tras la destacada participación nacional e internacional del equipo campeón de Fórmula 1 “Team Irruenti “del plantel Reforma, el Colegio de Bachilleres participará con 17 escuderías en la edición 2018 del Desafio F1 In Schools México.

El director Académico de la institución, Martín Antonio Yepiz Robles, informó que el objetivo del desafío F1 in schools es cambiar la manera en que la juventud de entre 17 y 19 años percibe la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) dentro de un ambiente educativo divertido y practico.

“Es una buena herramienta para informar a los alumnos como pudiera ser una carrera profesional en la industria automotriz, en mercadotecnia, diseño, administración y ciencias ya que se trabaja de la mano con miembros de la industria y así comprometiéndose a proveer una experiencia educativa emocionante y desafiante” expresó.

Para dar el arranque oficial del desafío de F1 in Schools México, se hizo entrega de los materiales de trabajo a las ocho escuderías de la zona centro y las nueve escuderías de las zonas Noroeste y Sur, lo que marca el inicio de una experiencia de aprendizaje para los alumnos participantes.

F1 in schools está calificado como el mejor programa multidisciplinario para trabajar mediante el aprendizaje basado en proyectos, cuyo objetivo es atraer a los jóvenes hacia la ciencia y la tecnología y está presente en 44 países y 26 mil escuelas.

A nivel estatal se inscribieron 29 escuderías que representarán a los diversos subsistemas educativos de nivel medio superior en Sonora, y en el caso del Cobach el plantel Hermosillo VIII participará con su escudería STARDUST y el plantel Hermosillo VII con la escudería Panteras Racing Team.

De igual forma, los jóvenes de los planteles Reforma inscribirán a sus escuderías Ventura y Storm Racing, Villa de Seris con las escuderías Venom y RhinosMX y el plantel Nuevo Hermosillo con sus equipos AMPED y Codeline Racing Team

También, se integraron las escuderías de los planteles San Luis Río Colorado, Pitiquito-Caborca, Puerto Peñasco, Obregón I, Navojoa, Álvaro Obregón Salido (Huatabampo) y San Ignacio Cohuirimpo.

Los equipos participantes de Cobach simularán los procesos por los que tiene que pasar una escudería de la Formula 1 en la vida real, diseñar, analizar, fabricar, probar y correr en una pista de 20 metros propulsado por un tanque de CO2 un carrito miniatura y esperan llegar a la etapa nacional que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Cd. de México del 23 al 24 de Junio de 2018.