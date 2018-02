Niegan acercamiento con familiares de reo asesinado

Que sobre el homicidio ocurrido en las celdas de la Comandancia Centro corresponde hablar al agente del Ministerio Público que lleva la investigación, y que la inconformidad de los dolientes la supo a través de medios de comunicación, relató Juan Alberto Salcido Ley.

Al supervisor de la Policía Municipal se le cuestionó sobre el malestar de los familiares del hombre que fue asesinado la noche del 29 de enero por su compañero de celda.

“En lo particular yo no he hablado con ellos, y mentiría si dijera que algún superior lo ha hecho porque desconozco si lo hicieron”, señaló.

Salcido Ley reconoció que a la hora que sucedió el homicidio debió haber un “llavero” en el área de celdas.

“La inconformidad de los familiares la supe a través de medios; yo no puedo decir si hay irresponsabilidad, lo que sí puedo decir es que hay un persona que está de llavero.

“Yo tengo injerencia en los separos; en los cuales hay una persona que es responsable y desconozco en qué momento se descuidó, aparte hay cámaras”, resaltó.

Le corresponde a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado determinar responsabilidades, el llavero es responsable del área y debe estar ahí. “No me toca a mí decir si hubo una omisión por parte de éste”, apuntó.

Lo más posible es que sí se haya citado a alguien a declarar con respecto al homicidio, “a alguien, yo no, necesitaría preguntarle al jurídico de la corporación para saber si ya declaró alguien”, opinó.

Poquito más, poquito menos

El supervisor de la Policía Municipal indicó que en la comandancia del sector Centro, donde ocurrió el homicidio existen, “alrededor de 10 celdas, poquito más, poquito menos” y que seleccionan a quienes ingresan.

“Se selecciona por sexo y por diversas condiciones, entre ellas el estado de ánimo para asignarlos a las celdas; en la Comandancia de Policía hay alrededor de 10 celdas, poquito más, poquito menos”, enfatizó.